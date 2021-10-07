В России будут производить китайскую вакцину от коронавируса

«Я думаю, что это [промышленное производство вакцины начнется] все-таки уже в следующем [году]», — цитирует ее ТАСС.
По словам директора, уже до конца текущего года планируется начать производство валидационных серий вакцины. Духина отметила, что вакцина будет поставляться на экспорт.
«Производство валидационных серий на новой, четвертой [производственной] линии продукта “Конвидеция” планируется на заводе в Покрове до конца текущего года. Валидация — это проверка воспроизводимости процесса, это заверение в том, что, проведя три раза подряд одни и те же действия, ты получишь ожидаемый качественный результат», — пояснила она.
Сообщается, что максимальные мощности новой производственной линии, созданной на предприятии, составят до 10 млн доз вакцины ежемесячно.
В пресс-службе компании добавили, что «Петровакс» ожидает регистрацию вакцины в России уже в этом году.
Отмечается, что по итогам третьей фазы испытаний препарата иммунный ответ выработался у 90,6% добровольцев.
О «Конвидеции» в интервью «Известиям» 24 мая рассказал директор института гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов. Он пояснил, что вакцина сделана на основе аденовируса человека и схожа с отечественным «Спутником V», но в ее основе один пятый серотип аденовируса и требуется лишь однократное введение для защиты от COVID-19.
В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».