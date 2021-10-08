Глава ВОЗ оценил необходимое число доз вакцин для прививок 70% населения

Стратегия рассчитана до середины 2022 года. По плану, к концу 2021 года должно быть вакцинировано 40% населения планеты, к окончанию программы — 70%. Достижение конечной цели потребует 11 млрд доз вакцин, уточнил Гебрейесус.
По его мнению, с учетом текущих темпов производства препаратов, дающих иммунитет против коронавируса, эта цель вполне достижима. Глава ВОЗ отметил, что к концу сентября во всем мире были введены чуть больше 6 млрд доз.
Сейчас глобальное производство вакцин от COVID-19 составляет почти 1,5 млрд доз в месяц, этого достаточно для вакцинации 70% населения при условии справедливого распределения препаратов.
«Наука сыграла свою роль, предоставив нам мощные средства для спасения жизней быстрее, чем во время любой другой вспышки [заболевания] в истории, — отметил глава ВОЗ. — Но концентрация этих средств в руках нескольких стран и компаний привела к глобальной катастрофе, когда богатые [страны] защищены, а бедные остаются уязвимыми для смертельного вируса. Мы все еще можем достичь целей на этот и следующий год, но для этого потребуется, чтобы уровень политических действий и сотрудничества вышел за рамки того, что мы видим на сегодняшний день».
В ВОЗ полагают, что для достижения глобальных целей вакцинации необходим трехэтапный подход, при котором в первую очередь прививаются пожилые, работники системы здравоохранения и люди из групп риска. После этого необходимо организовать прививочную кампанию среди взрослых, а затем — среди подростков.
ВОЗ последовательно выступает за равномерное распределение вакцины от коронавируса, указывая на то, что значительные объемы препарата концентрируются в развитых странах, а до бедных государств доходят ничтожные количества. В январе Гебрейесус заявлял, что национализм в отношении вакцин может стоить мировой экономике до $9,2 трлн, приведя результаты анализа Исследовательского фонда Международной торговой палаты.
Весной глава ВОЗ указывал на то, что на долю стран с низкими доходами приходится лишь 0,3% от всех прививок против коронавируса, сделанных в мире. Через несколько месяцев он заявил, что в распределении вакцин между странами все еще наблюдается «шокирующая диспропорция».
Для изменения ситуации ВОЗ рекомендовала ввести мораторий на ревакцинацию.