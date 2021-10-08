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01:24 (мск), источник: РБК

Глава ВОЗ оценил необходимое число доз вакцин для прививок 70% населения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запускает новую стратегию по вакцинации большей части всего населения Земли против COVID-19 и борьбе с неравенством в распределении вакцин, сообщил во время пресс-конференции глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, диспропорция в распределении вакцин от коронавируса привела к «глобальной катастрофе», но еще есть шанс все исправить.

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Источник: Reuters

Стратегия рассчитана до середины 2022 года. По плану, к концу 2021 года должно быть вакцинировано 40% населения планеты, к окончанию программы — 70%. Достижение конечной цели потребует 11 млрд доз вакцин, уточнил Гебрейесус.

По его мнению, с учетом текущих темпов производства препаратов, дающих иммунитет против коронавируса, эта цель вполне достижима. Глава ВОЗ отметил, что к концу сентября во всем мире были введены чуть больше 6 млрд доз.

Сейчас глобальное производство вакцин от COVID-19 составляет почти 1,5 млрд доз в месяц, этого достаточно для вакцинации 70% населения при условии справедливого распределения препаратов.

«Наука сыграла свою роль, предоставив нам мощные средства для спасения жизней быстрее, чем во время любой другой вспышки [заболевания] в истории, — отметил глава ВОЗ. — Но концентрация этих средств в руках нескольких стран и компаний привела к глобальной катастрофе, когда богатые [страны] защищены, а бедные остаются уязвимыми для смертельного вируса. Мы все еще можем достичь целей на этот и следующий год, но для этого потребуется, чтобы уровень политических действий и сотрудничества вышел за рамки того, что мы видим на сегодняшний день».

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В ВОЗ полагают, что для достижения глобальных целей вакцинации необходим трехэтапный подход, при котором в первую очередь прививаются пожилые, работники системы здравоохранения и люди из групп риска. После этого необходимо организовать прививочную кампанию среди взрослых, а затем — среди подростков.

ВОЗ последовательно выступает за равномерное распределение вакцины от коронавируса, указывая на то, что значительные объемы препарата концентрируются в развитых странах, а до бедных государств доходят ничтожные количества. В январе Гебрейесус заявлял, что национализм в отношении вакцин может стоить мировой экономике до $9,2 трлн, приведя результаты анализа Исследовательского фонда Международной торговой палаты.

Весной глава ВОЗ указывал на то, что на долю стран с низкими доходами приходится лишь 0,3% от всех прививок против коронавируса, сделанных в мире. Через несколько месяцев он заявил, что в распределении вакцин между странами все еще наблюдается «шокирующая диспропорция».

Для изменения ситуации ВОЗ рекомендовала ввести мораторий на ревакцинацию.

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