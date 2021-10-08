Ученые научились выявлять рак простаты по выдоху

Работу провела группа специалистов из немецкого исследовательского центра в Гархинге под руководством российского ученого Александра Аполонского, который сейчас продолжает научную работу в Институте автоматики и электрометрии СО РАН. Статья с результатами экспериментов опубликована в Scientific Report, входящего в семейство журналов Nature.
Гипотезу о том, что в выдыхаемом воздухе содержатся легкие молекулы — метаболиты, по которым можно судить о здоровье организма, доказал американский химик, нобелевский лауреат Лайнус Полинг.
Однако применить этот вывод в медицинской практике долгое время не удавалось. Подавляющее большинство ученых пытались проводить исследования с помощью анализа выдоха методом масс-спектрометрии и газовой хроматографии, который требует трудоемкой подготовки пробы. Однако точность такой диагностики оставалась недостаточной.
Для выявления онкологии группа Александра Аполонского исследовала выдыхаемые пациентами газы с помощью гораздо более подходящей методики — поглощающей Фурье-спектроскопии. С ее помощью ученые определили восемь спектральных диапазонов, которые различаются в выдохах здоровых людей и больных раком простаты.
Каждый диапазон был идентифицирован как вид молекулы-метаболита. Эксперименты показали, что у больного не появляется каких-то дополнительных молекул в выдохе, но у него регистрируется выраженный дисбаланс метаболитов — одних становится больше, других меньше, что можно «увидеть» методом спектроскопии.