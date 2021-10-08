Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 октябряСтояние на реке Угре, Великий чикагский пожар и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
20Как прошли выборы
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
03:35 (мск), источник: Известия

Ученые научились выявлять рак простаты по выдоху

Ученые провели трехлетнее экспериментальное исследование диагностики рака простаты по составу выдоха пациента. По утверждениям авторов, точность метода превысила 95%. Это существенно выше, чем надежность общепринятых сегодня инвазивных и неинвазивных методов диагностики.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Известия

Работу провела группа специалистов из немецкого исследовательского центра в Гархинге под руководством российского ученого Александра Аполонского, который сейчас продолжает научную работу в Институте автоматики и электрометрии СО РАН. Статья с результатами экспериментов опубликована в Scientific Report, входящего в семейство журналов Nature.

Гипотезу о том, что в выдыхаемом воздухе содержатся легкие молекулы — метаболиты, по которым можно судить о здоровье организма, доказал американский химик, нобелевский лауреат Лайнус Полинг.

Однако применить этот вывод в медицинской практике долгое время не удавалось. Подавляющее большинство ученых пытались проводить исследования с помощью анализа выдоха методом масс-спектрометрии и газовой хроматографии, который требует трудоемкой подготовки пробы. Однако точность такой диагностики оставалась недостаточной.

Для выявления онкологии группа Александра Аполонского исследовала выдыхаемые пациентами газы с помощью гораздо более подходящей методики — поглощающей Фурье-спектроскопии. С ее помощью ученые определили восемь спектральных диапазонов, которые различаются в выдохах здоровых людей и больных раком простаты.

Каждый диапазон был идентифицирован как вид молекулы-метаболита. Эксперименты показали, что у больного не появляется каких-то дополнительных молекул в выдохе, но у него регистрируется выраженный дисбаланс метаболитов — одних становится больше, других меньше, что можно «увидеть» методом спектроскопии.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Дорого, не богато: что сильнее всего подорожает к концу года
Трудовые отходы: губернаторов оценят по мусорным контейнерам
Минздрав ответил послу ЕС о признании COVID-сертификатов
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом
Вызвавшую полицию во время драки в метро женщину наградят
Чемпион мира по борьбе: Польша поверила в меня, а Россия – нет
Санатории на Кавказе уличены в подмене минеральной воды
Опубликован список товаров, которые подорожают к концу года
Группа следователей объявила о раскрытии личности убийцы Зодиака
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Горячие темы на Авто
Пытки людей . 436
Владимиру Владимировичу 69! С днем рождения! 388
Люди 117
"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку? За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья. Только в уборную — и сразу же возвращайся." говорят ,что Бродский. 100
Кино
Муцениеце, Хрусталев с женой и другие на премьере «Бонда» Звезды первыми посмотрели картину «Не время умирать»
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Такое поведение норма или намеренное оскорбление? 369
Вот я попала. Развод или можно на что то надеяться? 252
Осень, она не спросит... 164
Проект Профессии для детского сада 116
Леди
Девушка сбросила 32 кг и назвала семь правил похудения Американка весила 114 килограммов
Дом
7 крутых идей для маленькой кухни в хрущевке
Меньше, да лучше: интерьер московской квартиры
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
Как выглядит загородный дом 72-летнего Юрия Николаева
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь