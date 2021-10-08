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05:25 (мск), источник: Известия

Минобороны запустило новую систему профотбора призывников

В нынешний призыв в военкоматах начала в полной мере работать новая система профессионально-психологического отбора, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Психологи обращают особое внимание на признаки, указывающие, что молодой человек может вести себя неадекватно. Если тесты показывают склонность к девиантному поведению, эта информация передается врачу-психиатру, входящему в состав медкомиссии.

Источник: Известия

Новую систему апробировали в ходе весеннего призыва, и она показала высокую эффективность. Накануне старта осенней призывной кампании начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский заявил, что благодаря новым методикам прошедшей весной удалось выявить около 2 тыс. призывников с признаками девиантного поведения и не допустить их отправки в войска.

Это необязательно люди с ментальными нарушениями. Молодой человек может не иметь никаких психиатрических диагнозов, и тем не менее психолог по результатам тестирования может сделать вывод: направлять его в воинский коллектив не следует.

Значительно повысилась роль профессионально-психологического отбора и при рассмотрении кандидатов на службу по контракту. Год назад был изменен порядок. Раньше молодой человек сначала проходил медкомиссию, сдавал нормативы по физподготовке и только потом профотбор, который в значительной степени рассматривался как формальность.

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Сейчас же изъявивший желание стать профессиональным воином направляется в первую очередь к психологу, который должен проверить его в том числе на склонность к асоциальному поведению и экстремизму. И если вдруг такая склонность обнаруживается, эта информация доводится до психиатра.

Одновременно для потенциальных контрактников ужесточились требования по профотбору по отдельным родам войск. Старые методики позволяли лишь выявлять склонность к тому или иному профилю. Теперь же для желающих служить в Воздушно-десантных войсках, морской пехоте, кандидат по результатам тестов должен быть признан обладателем лидерского потенциала.

Дело в том, что в отличие от общевойсковых подразделений, разведчики и десантники действуют большей частью в отрыве от основных сил, часто небольшими группами. В таких условиях каждый солдат должен быть способен действовать самостоятельно, а при выходе из строя офицеров быть готовым принять на себя командование.

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