Британский пенсионер собрал коллекцию монет стоимостью 250 тысяч долларов

72-летний Джон Кросс из города Кентербери в британском графстве Кент всю жизнь увлекался историей, археологией и нумизматикой.
Оказалось, что за свою жизнь скромный пенсионер, живший в доме на колесах, собрал уникальную коллекцию редчайших саксонских монет, которая была признана одной из самых важных в своем роде за пределами музеев.
Однако о коллекции мало кто знал. Правда открылась только после смерти британца, когда приставы разбирали его личные вещи в трейлере и нашли документы об аренде банковской ячейки с ценным содержанием.
Всего в закрытом банковском сейфе находилось 80 редких англосаксонских монет, среди которых 1066-летний пенни, отчеканенный для короля Гарольда II перед битвой при Гастингсе, и чрезвычайно редкий золотой шиллинг Thrymsa — самая ценная монета в коллекции — датируемый 640−660 годами, отчеканенный в Нортумбрии или Йорке. В коллекции также было множество монет, связанных с его родным городом Кентербери, в том числе серебряный пенни, отчеканенный для архиепископа и датированный периодом с 765 по 792 годы.
Как указал Кросс в своем завещании, все монеты должны быть проданы, а деньги направлены на благотворительность.
Изначально эксперты оценили коллекцию в 100 тысяч долларов, но коллекционеры со всего мира проявили огромный интерес к монетам. В итоге коллекция ушла с молотка за 252 тысячи долларов.
Монеты продавали по отдельности. Самым дорогим оказался тот самый старинный золотой шиллинг, который был оценен в 10 — 16 тысяч долларов, но был продан за 24 тысячи. Все средства от продажи ценной коллекции, по завещанию Кросса, пошли Британскому нумизматическому обществу и организации «Друзья церквей Кента».
Напомним, что в конце сентября два дайвера-любителя нашли у восточного побережья Испании одну из крупнейших коллекций римских монет в Европе. Сообщалось, что монеты будут отреставрированы, а затем выставлены в археологическом и этнографическом музее города Хавеа.