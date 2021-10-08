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12:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Нобелевская премия мира присуждена сразу двум номинантам — главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе

Нобелевскую премию мира 2021 года получили главный редактор российской «Новой Газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса за их усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира.

Источник: nobelprize.org

«Несмотря на убийства [сотрудников] и угрозы, главный редактор “Новой газеты” Дмитрий Муратов не отказался от независимой политики газеты. Он последовательно отстаивал права журналистов», — сказала глава норвежского нобелевского комитета Берит Рейс-Андерсен. Она также вспомнила, что накануне исполнилось 15 лет со дня убийства журналистки издания Анны Политковской.

«Как журналист и соучредитель издания Rappler Мария Ресса зарекомендовала себя как бесстрашный защитник свободы слова. Rappler критически освещал скандальную и кровавую кампанию режима Дутерте по борьбе с наркотиками. Мария Ресса пользуется фундаментальным правом на свободу слова, чтобы разоблачать злоупотребление властью, насилие и растущий авторитаризм в своей родной стране, на Филиппинах», — объяснила Рейс-Андерсен второе решение комитета.

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Изначально фаворитом гонки считалась ВОЗ. В числе других фаворитов также называли российского оппозиционера Алексея Навального, лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и экоактивистку Грету Тунберг.

Среди возможных лауреатов также называли «Репортеров без границ».

Всего на премию мира претендовали 329 кандидатов (234 человека; 95 организаций). Это третий по многочисленности показатель за всю историю Нобелевской премии мира.

Нобелевская премия мира — единственная премия, которая вручается не шведским, а норвежским Нобелевским комитетом.

Как выбирают кандидатов на премию мира

По правилам норвежского Нобелевского комитета, абсолютно любой человек может быть номинирован на премию мира, но предлагать кандидатуры может только ограниченный круг лиц.

Как объясняет глава норвежского комитета Берит Рейс-Андерсен, при выдвижении кандидатов учитываются три критерия, указанные в завещании Альфреда Нобеля: вклад в сокращение численности вооруженных сил, содействие мирным переговорам и вклад в укрепление братских отношений между народами.

По словам Рейс-Андерсен, за прошедшие 120 лет к понятиям, обозначенным Нобелем, добавилось несколько уточняющих формулировок, таких как международное сотрудничество, вклад в дело мира не только отдельных лиц, но и организаций, и защита прав человека.

«В одних случаях при выборе кандидата мы объединяем все эти критерии воедино, в других — указываем что-то одно как причину нашего решения», — говорит Берит Рейс-Андерсен.

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Минимального возраста для лауреата Нобелевской премии мира не существует, но глава комитета подчеркивает, что вклад конкретного человека в дело мира должен быть весьма значительным, а это занимает время, поэтому обычно лауреаты премии — зрелые люди.

Самой юной лауреаткой в истории стала активистка из Пакистана Малала Юсуфзай, которой на момент получения премии было 17 лет. Она прославилась своей борьбой за право на образование для девочек в мусульманских странах, за что подверглась преследованиям талибов.

Спорная премия

Премия мира всегда вызывала немало споров. И хотя во всех других номинациях решение комитета тоже весьма субъективно, но именно премия мира обычно вызывает наибольшую критику.

Одним из примеров является ее присуждение президенту США Бараку Обаме, который к тому времени еще только вступил в должность и не успел сделать ничего на благо мира.

И главные возражения связаны с тем, что Нобелевскую премию нельзя отозвать. Присужденная однажды, она так и остается навсегда связанной с именем конкретного человека.

Поэтому, даже если какой-то политик получает Премию мира за миротворческую деятельность, а потом оказывается вовлеченным в конфликт, то он все равно остается Нобелевским лауреатом. Что, в свою очередь, создает изрядные дипломатические проблемы.

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