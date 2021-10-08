Песков прокомментировал драку в московском метро

Он отметил, что преступления не имеют отношения к национальности, так как есть «подонки самых разных национальностей».
Мы бы не говорили о межнациональной напряженности, речь идет о подонках и хулиганах. Отрадно, что они были быстро задержаны, будут выполняться все необходимые действия, не будем предвосхищать судебных решений, это не наша компетенция.
В среду, 6 октября, пресс-службой ГУ МВД России по Москве было опубликовано видео избиения пассажира Романа Ковалёва в вагоне электропоезда по пути следования от станции «Измайловская» до станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии метро.
Мужчина 4 октября заступился за девушку в вагоне столичного метро и был за это избит компанией из трех человек. Его били ногами и использовали борцовские приемы. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Злоумышленников поймали и арестовали на два месяца. Ими оказались трое уроженцев Дагестана, поступок которых осудили власти республики, назвав их поведение недостойным настоящих дагестанцев. Арестованных 7 октября поместили в карцер СИЗО № 7. Следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).
7 октября председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился наградить ведомственной медалью «За содействие» женщину, которая вызвала полицию во время избиения пассажира московского метро.