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13:38 (мск), источник: Известия

Песков прокомментировал драку в московском метро

В Кремле прокомментировали инцидент с дракой в московском метро, где уроженцы Дагестана избили пассажира. В администрации президента предлагают не говорить о национальном вопросе в таких инцидентах. Об этом 8 октября заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: Известия

Он отметил, что преступления не имеют отношения к национальности, так как есть «подонки самых разных национальностей».

Мы бы не говорили о межнациональной напряженности, речь идет о подонках и хулиганах. Отрадно, что они были быстро задержаны, будут выполняться все необходимые действия, не будем предвосхищать судебных решений, это не наша компетенция.
Дмитрий Песков

В среду, 6 октября, пресс-службой ГУ МВД России по Москве было опубликовано видео избиения пассажира Романа Ковалёва в вагоне электропоезда по пути следования от станции «Измайловская» до станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии метро.

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Мужчина 4 октября заступился за девушку в вагоне столичного метро и был за это избит компанией из трех человек. Его били ногами и использовали борцовские приемы. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Злоумышленников поймали и арестовали на два месяца. Ими оказались трое уроженцев Дагестана, поступок которых осудили власти республики, назвав их поведение недостойным настоящих дагестанцев. Арестованных 7 октября поместили в карцер СИЗО № 7. Следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

7 октября председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился наградить ведомственной медалью «За содействие» женщину, которая вызвала полицию во время избиения пассажира московского метро.

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