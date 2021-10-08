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14:32 (мск), источник: Леди Mail.ru

Как сейчас выглядит и чем занимается 85-летний Леонид Куравлев

Поздравляем легендарного Леонида Куравлева с 85-летием!

Актер Леонид Куравлев полюбился российским зрителям благодаря запоминающимся ролям в фильмах «Живет такой парень», «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок» и других. Эти картины пользуются популярностью и спустя много лет после выхода и до сих пор активно транслируются по телевидению. Однако в последние годы мало что известно о жизни актера, сыскавшего народную любовь — он редко выходит в свет и не любит публичность.

Самоизолировался на даче

Даже до начала пандемии Леонид Куравлев предпочитал затворнический образ жизни. Практически все время он проводит с семьей. Живет Леонид Куравлев либо на даче, либо в своей квартире в Доме на набережной. Вместе с актером живет его старшая дочь Екатерина, которая переехала к отцу, чтобы поддержать его после того, как из жизни ушла супруга Куравлева. Интервью со звездой смотри здесь:

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Как пишет издание «Дни24», в одном из интервью Куравлев называл пандемию коронавируса, обрушившуюся на человечество, своеобразной «формой очищения». По мнению знаменитости, таким образом люди расплачиваются за свою деятельность и тот урон, который они нанесли планете. Артист уверен: пандемия должна научить человечество более бережно относиться к экологии.

Закрывшись от мира, Леонид Куравлев практически не давал интервью и избегал общения с журналистами. Изредка он выходил в свет и встречался с близкими друзьями. Однако, как в феврале 2021 года писала «Комсомольская правда», не так давно знаменитый артист отключил телефоны и перестал выходить на связь даже с самыми близкими.

Актер замкнулся в себе после смерти любимой супруги. Они познакомились еще в школьные годы и не расставались практически 60 лет. После того, как Нина Куравлева в 2012 году ушла из жизни — у нее случился инфаркт, — актер окончательно замкнулся в себе. Однако он верит, что они с любимой супругой обязательно воссоединятся на небесах.

Страдает от проблем со здоровьем

В последнее время Леонид Куравлев все чаще испытывает проблемы со здоровьем: артист периодически страдает от низкого давления. Летом 2021 года знаменитости даже потребовалась медицинская помощь, поскольку у него случился обморок. Однако от госпитализации Куравлев отказался и остался лечиться дома. В целом же жизнь знаменитости находится вне опасности и серьезных для его возраста проблем Куравлев не испытывает.

Отказывался от кино

Последний фильм, в котором принял участие Леонид Куравлев, вышел на экраны в 2015 году: в картине «Весь этот джем» народный артист России сыграл роль отца Леонтия. После этого Куравлев ушел из кинематографа. И вовсе не из-за отсутствия ролей: режиссеры до сих пор предлагают ему принять участие в своих работах, а любовь зрителей к артисту с годами не угасла. Однако, сам Леонид Куравлев не интересуется новыми съемками. К тому же, как говорил артист в одном из редких интервью, его не привлекают фильмы и роли, которые предлагают современные режиссеры.

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