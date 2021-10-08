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15:45 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые нашли следы ранее неизвестного массового вымирания видов животных

Новое исследование, проведенное американскими, британскими и египетскими учеными, продемонстрировало, что палеонтологи до сих пор сильно недооценивали масштабы и территориальный охват вымирания животных, которое происходило на границе эоцена и олигоцена примерно 30 млн лет назад, после глобального похолодания. Статья об этом опубликована в журнале Communications Biology.

Источник: Duke Today/Matt Borths

Этот период был отмечен резкими изменениями климата, именно в то время Антарктида начала покрываться сплошным ледяным щитом, ледники наступали также с севера, по всей планете климат становился холоднее и суше, исчезали болота, падал уровень моря, леса превращались в луга, уменьшилась также концентрация углекислого газа в атмосфере. Почти две трети видов, существовавших в то время в Европе и Азии, вымерли, однако до сих пор считалось, что африканские млекопитающие при этом почти не пострадали. Мягкий климат Африки и близость к экватору могли стать их защитой от похолодания.

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Теперь, во многом благодаря обширной коллекции окаменелостей, хранящейся при Университете Дьюка, исследователи сумели показать, что, несмотря на относительно мягкий климат Африки, африканские млекопитающие пострадали примерно так же, как и их сородичи из Европы и Азии. Изучив африканские окаменелости пяти групп млекопитающих, включая вымерших хищников — гиенодонтов, грызунов — чешуехвостых и гистрикогнатов (среди них дикобразы и голые землекопы), а также две группы приматов — лемуров, лори и предков человека — антропоидов, ученые выстроили эволюционное древо, определяя, когда именно происходили разветвления, и отмечая первое и последнее появление каждого вида в коллекции.

В результате выяснилось, что все пять изученных групп млекопитающих понесли огромные потери на границе эоцена и олигоцена. «Это была настоящая перезагрузка», — заявил ведущий автор статьи Дориен де Фрис из Солфордского университета в Манчестере и Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук. Через несколько миллионов лет все эти группы снова начинают появляться в палеонтологической летописи окаменелостей, но уже в новом облике. Ископаемые виды, которых находят позже в олигоцене уже после этого вымирания, выглядят иначе. В частности, у грызунов и приматов, появившихся спустя несколько миллионов лет, иное строение зубов, что говорит о том, что питались они иначе и жили в совсем иной среде обитания. Особенно сильно пострадали в тот период предки человека, антропоиды, пройдя буквально через «бутылочное горлышко» и сохранившись на планете лишь чудом.

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