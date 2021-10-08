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16:44 (мск), источник: BBC News Русская служба

Фотография кормящихся муравьев получила приз Королевского биологического общества

Фотография, сделанная Вишванатом Бирдже, запечатлела муравьев, поедающих медвяную падь с тела тли.

Источник: VISHWANATH BIRJE

Вишванат Бирдже стал победителем фотоконкурса Королевского биологического общества за фотографию муравьев, питающихся медвяной падью, выделяемой желтой тлей.

Бирдже, сделавший свой снимок в Индии, сказал: «В природе вокруг нас происходит много волшебных событий — а я просто любопытный и наблюдательный».

В ежегодном фотоконкурсе Королевского биологического общества участвуют фотографы-любители со всего мира. В этом году тема конкурса — «Взаимосвязь», в нем участвовало более 1600 работ.

Источник: TRUONG HOAI VU

Второе место: Труонг Хоай Ву — морская экосистема Хон Йен, Фу Йен, Вьетнам.

Каждый год с мая по август кораллы этой богатой и разнообразной экосистемы обнажаются во время отлива.

Шорт-лист

«Семейная ссора» — Альфонсо Рольдан Лосада, Кордова, Испания.

Щурки на ветке. Эту гнездящуюся в Южной Европе птицу легко узнать благодаря ярко окрашенным перьям | Источник: ALFONSO ROLDÁN LOSADA

«Чума» — Генри Харт, Борана, Кения.

В 2019 году Кения и большая часть Восточной Африки пострадали от самого масштабного за 70 лет нашествия саранчи | Источник: HENRY HARTE

«Охота» — Рипан Бисвас, Западная Бенгалия, Индия.

Нападение осы на таракана | Источник: RIPAN BISWAS

«Укус на выживание» — Вэй Фу, Бангкок, Таиланд.

Токайский геккон и древесная змея | Источник: WEI FU

«Человек-паук нашего тела» — Чанчал Сур Чоудхури, Миссури, США.

Клетки нейтрофилов (светло-голубые) выделяют сетчатые структуры (желтые) для защиты от бактерий туберкулеза (розовый) | Источник: CHANCHAL SUR CHOWDHURY

«Небольшое собрание» — Джон Ишид Буланади, Пампанга, Филиппины.

Небольшая группа муравьев собирается полакомиться несколькими каплями сиропа на яблочном листе | Источник: JOHN ISHIDE BULANADI

«Подзарядка солнечной энергией» — Гу Гуанхуй, провинция Чжэцзян, Китай.

Большая группа цапель расселась на солнечных панелях в сумерках | Источник: GU GUANGHUI

Молодой фотограф года: Роан Джонс, Сомерсет, Великобритания

Источник: ROAN JONES

Победителем конкурса «Молодой фотограф года» Королевского биологического общества стал 15-летний Роан Джонс.

Джонс запечатлел шину, которую поглощает природа в лесу Валлис, Сомерсет, показывая связь между людьми и миром природы.

«Мне захотелось сделать снимок в лесу рядом с моим родным городом, потому что я часто тут бываю и знаю, что здесь масса всего интересного», — сказал он.

Второе место: Элис Фэн, Великобритания

Источник: ALICE FENG

Это бактерии Bacillus subtilis, выращенные в лабораторной чашке с питательной средой.

Эти «узоры» — фрактальное распределение бактерий — формируются в зависимости от условий окружающей среды и того, как бактериальные клетки перемещаются после контакта друг с другом.

Специальный приз: «Водопой» — Хайден Вуд, Кения

Зебры на водопое | Источник: HAYDEN WOOD

Все фотографии предоставлены Королевским биологическим обществом.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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