16:44 (мск), источник: BBC News Русская служба
Фотография кормящихся муравьев получила приз Королевского биологического общества
Фотография, сделанная Вишванатом Бирдже, запечатлела муравьев, поедающих медвяную падь с тела тли.
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Вишванат Бирдже стал победителем фотоконкурса Королевского биологического общества за фотографию муравьев, питающихся медвяной падью, выделяемой желтой тлей.
Бирдже, сделавший свой снимок в Индии, сказал: «В природе вокруг нас происходит много волшебных событий — а я просто любопытный и наблюдательный».
В ежегодном фотоконкурсе Королевского биологического общества участвуют фотографы-любители со всего мира. В этом году тема конкурса — «Взаимосвязь», в нем участвовало более 1600 работ.
Второе место: Труонг Хоай Ву — морская экосистема Хон Йен, Фу Йен, Вьетнам.
Каждый год с мая по август кораллы этой богатой и разнообразной экосистемы обнажаются во время отлива.
«Семейная ссора» — Альфонсо Рольдан Лосада, Кордова, Испания.
«Чума» — Генри Харт, Борана, Кения.
«Охота» — Рипан Бисвас, Западная Бенгалия, Индия.
«Укус на выживание» — Вэй Фу, Бангкок, Таиланд.
«Человек-паук нашего тела» — Чанчал Сур Чоудхури, Миссури, США.
«Небольшое собрание» — Джон Ишид Буланади, Пампанга, Филиппины.
«Подзарядка солнечной энергией» — Гу Гуанхуй, провинция Чжэцзян, Китай.
Победителем конкурса «Молодой фотограф года» Королевского биологического общества стал 15-летний Роан Джонс.
Джонс запечатлел шину, которую поглощает природа в лесу Валлис, Сомерсет, показывая связь между людьми и миром природы.
«Мне захотелось сделать снимок в лесу рядом с моим родным городом, потому что я часто тут бываю и знаю, что здесь масса всего интересного», — сказал он.
Это бактерии Bacillus subtilis, выращенные в лабораторной чашке с питательной средой.
Эти «узоры» — фрактальное распределение бактерий — формируются в зависимости от условий окружающей среды и того, как бактериальные клетки перемещаются после контакта друг с другом.
Все фотографии предоставлены Королевским биологическим обществом.