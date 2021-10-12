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14:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Aliexpress найден галактический проектор с хорошей скидкой

Приобретайте то, на что вы никогда не решались, ведь мы часто отказываем себе в приятных покупках, лишая себя радости и удовольствия. Дарите подарки себе и близким, тем более, что в разгар больших скидок это стало делать вдвойне приятно. Чтобы вы ничего не пропустили, отобрали самые популярные товары. Не забывайте использовать промокоды и обращайте внимание на ускоренную доставку.

Светодиодный проектор океанских волн

Ночной проектор-светильник не только создаст звездное небо вокруг, но и превратит вашу комнату в спокойный и расслабляющий подводный оазис. Работает со смартфонами через Bluetooth. Свет мерцает и меняет шаблоны в ритм музыки, в результате чего происходит проекция звездного неба. Возможность регулировки яркости и 10 цветов на выбор. Красочный светильник крепится к потолкам или стенам и создает романтическую, расслабляющую или уютную атмосферу. Работает через пульт дистанционного управления, есть таймер автоматического отключения. Добавьте вашей комнате волшебства. Заказывайте на сайте с ускоренной доставкой.

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В отзывах пишут:
  • Замечательный проектор, заказ пришел через 4 дня в Воронеж, приехал хорошо упакованным. Освещает весь потолок, имеет много режимов. Колонка работает на удивление довольно хорошо, если не включать на всю громкость (для вечеринок, например). А если просто спокойно посидеть наедине с собой, то колонка хорошая. Свою цену полностью оправдывает, рекомендую. Это моя новая любовь.
Светодиодный проектор океанских волн
Робот-мойщик окон

Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон! 

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  • Где вы были раньше?! Как я все это время жил без чистых окон? Это чудо техники сделало мою жизнь радостней! Товар рекомендую на все 100!
Робот-мойщик окон
Ультразвуковой скрабер для лица

Ультразвуковой скрабер для глубокой чистки лица - это волшебный гаджет, который способен значительно облегчить жизнь современных девушек и сократить затраты на походы к косметологу. Симпатичный, легкий и многофункциональный прибор не только бережно удаляет грязь, черные точки и очищает поры нежной кожи лица, но и обладает массой других полезных функций. Например, функцией массажа, что стимулирует выработку коллагена и помогает разглаживать морщины и делать кожу более подтянутой и гладкой. 

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В отзывах пишут:
  • Лицо очистила за минут 15. Вытаскивает все черные точки, сальные нити, прыщи. Кожа теперь дышит, это невероятно приятно. Делала на мокрое лицо, не использовала никакие гели специальные, но думаю с ними будет еще круче очищение. Но и на мокрое лицо просто супер. Я очень рада и не жалею о покупке. Экономия, не надо платить за процедуры и терять время на это. 
Ультразвуковой скрабер для лица
Топовый робот-пылесос Xiaomi с промокодом

Робот-пылесос с функцией влажной уборки, большим пылесборником и сверхмощным всасыванием еще несколько дней можно купить с большой скидкой благодаря купону и промокоду. Это тот нечастый случай, когда в рамках промоакции топовую технику продають с честной скидкой до 40%. 

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В отзывах пишут:
  • Пылесос отличный, покупаю уже второй, этот купил родителям в подарок на НГ. Доставили вовремя. Отличие от моего, который я заказывал у другого продавца, только в коробке. Тут она лучше, хороший ламинированный картон с принтами. Пылесос обновился до последней версии, всё работает, после моего пылесоса, точно такого же, ещё нашёл немного пыли, в связи с чем первый получил выговор. Продавца советую.
Топовый робот-пылесос Xiaomi с промокодом
Ручка для удаления пигментных пятен и папиллом

Ручка удаляет папилломы, бородавки, пигментные пятна и мелкие шрамы, в том числе от акне. Это настоящая фея-спасительница, особенно если речь идет о возрастных изменениях. Одна процедура с точно таким же инструментом в косметическом салоне обходится примерно во столько же, сколько сам инструмент на AliExpress. Это говорит само за себя. Но будьте внимательны - не применяйте ручку для удаления родинок и родимых пятен. Такие операции должен выполнять только врач после соответствующих анализов.

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В отзывах пишут:
  • Отличное устройство. Ранее имел опыт удаления папиллом в медицинском учреждении при помощи аппарата, работающего на таком же принципе. Данное устройство ничуть не хуже и всегда под рукой. Спасибо продавцу.
Ручка для удаления пигментных пятен и папиллом
Защитный барьер для кровати

Простой в установке и удобный в использовании полутораметровый защитный барьер для кровати CINLAN убережет ребенка от падения и поможет родителям спать спокойнее. Товар доставляется из РФ, так что придет к вам очень быстро!

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  • Быстрая доставка до двери. Хороший барьер, легко устанавливается. Свою функцию выполняет.
Защитный барьер для кровати
Мультифункциональная овощерезка

Если вы любите готовить, то она вам точно понравится. Удобная в использовании овощерезка с набором острейших стальных лезвий моментально, просто и, что немаловажно для любой хозяйки, красиво нарежет овощи и фрукты. Так же на ней можно натереть сыр или приготовить фруктовое пюре, что пригодится мамам с маленькими детьми. Благодаря экспресс-доставке этот товар придет к вам в течении нескольких дней.

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В отзывах пишут:
  • Потрясающая вещь. У каждой хозяйки на кухне просто обязана быть Овощерезка. Время нарезки продуктов сокращается в разы. Продукты после нарезки ровненькие и красивенькие кубики, нарезать можно всё, в том числе и лук репчатый. Советую всем, берите и не сомневайтесь. Качество отличное, ножи очень острые - обращайтесь ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, можно порезать пальцы даже при мойке Овощерезки. Всё точно как в описании и на картинках. Продавец отвечает на вопросы. Рекомендую к покупке данный товар.
Мультифункциональная овощерезка
Умный чайник-светильник REDMOND

Управляйте умным чайником с любого расстояния! Просто установите мобильное приложение Ready for Sky, и все возможности умного чайника будут доступны вам со смартфона. Вы сможете установить температуру и включить нагрев воды в один клик. По пути с работы включите SkyKettle G214S через приложение, и, вернувшись домой, вы сможете устроить чаепитие, не потратив времени на ожидание. С SkyKettle G214S вы можете нагреть воду без кипячения до 40, 55, 70 или 85°C, используя панель управления прибора. А с помощью мобильного приложения вы легко установите любую температуру нагрева с точностью до 1°C. Вам не придется каждый раз кипятить воду и ждать, когда она остынет до нужной температуры, чтобы приготовить детское питание для малыша, смешать протеиновый коктейль или заварить любимый сорт чая. Доставка из России по ускоренной доставке за полцены на сайте.

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В отзывах пишут:
  • Чайник супер, с применением соединился без проблем. Можно подогреть до любой температуры, например, для малыша сделать еду, чтобы не перегреть. Есть всякие игры с цветами на внимание, память. Есть режим дискотеки.
Умный чайник-светильник REDMOND
Удобное компьютерное кресло

Удобное и практичное кресло для работы за компьютером по отличной цене. Благодаря своему дизайну впишется в любое помещение. Собирается быстро и просто, все необходимое поставляется в комплекте. Доставка из России, так что долго ждать не придется.

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  • За свою цену стул неплохой. Собирается легко, внутри была приложена инструкция. Продавец общительный и вежливый, консультировал по отправке товара и срокам доставки. Из минусов: была нарушена целостность упаковки товара, но на качестве кресла это никак не сказалось, поэтому ставлю пять звёзд.
Удобное компьютерное кресло
Круглый гамак

Круглый гамак можно подвесить в саду, на крыльце или в квартире. Он создает уют одним своим красивым видом, а уж расслабиться в таких "качелях" с тарелкой черешен или куском арбуза - одно удовольствие. Кстати, на этот товар действует не только ускоренная, но и экспресс-доставка.

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  • Заказ был сделан 30 марта. 6 апреля позвонили, договорились о доставке. 7 апреля товар получен. Привез курьер в указанное время. Качельки супер! Такие, как нам и нужны! Качество хорошее, все ровненько. Очень рады хорошему товару! Спасибо продавцу за быструю доставку!!! 
  • Очень быстрая доставка. Упаковано хорошо. Сама качель красивая, нити качественно натянуты. Спасибо продавцу!
Круглый гамак
Кофемашина DeLonghi

Кофемашина - недешевое приобретение, но если вы не можете жить без идеальной чашки эспрессо или капучино каждое утро, есть смысл позволить себе такую покупку. Кофе в кафе обходится намного дороже домашнего, к тому же, качество зерен и взбитого молока там радует не всегда. Кофемашина DeLonghi хороша тем, что имеет итальянский дизайн и сборку, 13 степеней помола, возможность настроить приготовление напитка под себя и мощный капучинатор с большим баком. Кофе можно использовать как молотый, так и в зернах, а вкус кофе улучшается благодаря предварительному смачиванию. Машина готовит две чашки эспрессо одновременно и взбивает идеальную пену для латте. На товар действует купон и промокод, которые экономят вам больше 7,5 тысяч рублей. Машину доставляют из России за несколько дней.

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В отзывах пишут:
  • Отличная кофемашина с очень большой скидкой! Капучино готовит обалденный. Настройка простая, есть русский язык. Все узлы очень легко снимаются и промываются. Отправка и доставка очень быстрые - за 4 дня курьером. Рекомендую и товар и продавца!
Кофемашина DeLonghi
Цифровой смарт-будильник с подсветкой и радио

Будильник - это то, с чего начинается утро, и чтобы оно начиналось хорошо, будильник должен быть приятным и функциональным. Цифровой смарт-будильник со стильным дизайном и комфортной подсветкой обладает множеством нужных и интересных функций. Например, проекцией часов на любую поверхность, будь то стена или потолок. Внутрь будильника также встроено FM-радио, датчик температуры воздуха и влажности, несколько режимов подсветки, регулируемый угол наклона часов, а также функция отложенного будильника и возможность установки, сохранения и повтора нескольких будильников одновременно. Кстати, девайс можно также использовать и в качестве зеркала для макияжа благодаря его зеркальной поверхности и подсветке. 

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В отзывах пишут:
  • До Новосибирска за две недели, продавец отправил заказ в тот же день. Часы отличные. В принципе есть все функции. 3 варианта подсветки дисплея (4 вариант без подсветки), есть возможность поставить автоподсветку. 3 варианта проекции. Проекцию можно переворачивать на 180⁰. Есть радио, станции ловит и запоминает автоматически, можно выбрать любую на будильник. Показывает температуру и влажность, насколько точно не замерял. Подсветка яркая, синяя, мне понравилась. Проекция тоже отлично смотрится при любом наклоне. Работают от телефонного блока для зарядки. В комплекте имеется провод usb/микро usb 1.5 метра. Покупкой доволен.
Цифровой смарт-будильник с подсветкой и радио
Волшебная швабра

Самоочищающаяся швабра YOREDE из микрофибры станет отличным домашним инструментом для мытья пола и уборки. Влажная швабра поглощает пятна, хорошо впитывает воду  и может очистить стойкие масляные пятна, функция сухой уборки проследит, чтобы не оставалось лишних волос и ворсинок. Швабра с вращающейся на 3,360° подвижной частью.

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В отзывах пишут:
  • Швабра хорошего качества и выглядит очень прочной. Очень удобна в использовании. Соскабливающая лента может легко вытереть воду без каких-либо следов.
Волшебная швабра
Универсальная телеприставка

Сделать из обычного телевизора смарт или наслаждаться любимыми фильмами где и когда угодно теперь можно очень просто. Благодаря универсальной приставке Smart TV Box, которая легко подключается к телевизору или монитору, можно смотреть ролики на YouTube, IPTV или фильмы в онлайн-кинотеатрах. Приставка имеет 4 Гб оперативной памяти, 32 Гб встроенной памяти и работает на операционной системе Android. Сейчас ее можно приобрести по привлекательной цене со специальными скидками и с быстрой доставкой Плюс. 

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В отзывах пишут:
  • Заказ в Воронеж дошел за неделю, заказывал быстрой доставкой. С продавцом не общался, не было надобности. Покупкой очень доволен, за минимальные деньги получил отличный домашний кинотеатр. Все ставится без проблем, работает на ура. Подключал проводную мышь вместо пульта с функцией мыши - полет нормальный. Wi-Fi подключился тоже без проблем. Телек старый, но для этой приставки это не проблема, можно даже к монитору подключить, потому что звук - отдельный выход на колонки, видео - нужен HDMI переходник на разъем в вашем телевизоре. Если в телеке встроен HDMI, то ничего не нужно, шнур в комплекте.
Универсальная телеприставка
Многофункциональный фен для красивых волос

Просто шикарная вещь, которая способна заменить целый арсенал из пяти стайлинговых приборов. Многофункциональный фен в виде удобной расчески изначально высушивает волосы, придавая им нужную форму. А благодаря сменным насадкам можно быстро накрутить кудри или выпрямить волосы “утюжком”. Стильный дизайн, регулировка мощности температуры и скорости и простота использования делают эту вещь действительно незаменимой. Отличным бонусом при покупке также является и быстрая доставка “Плюс”. 

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  • Все получила и протестировала. Могу сказать одно - отличная вещь. Волосы сушит и укладывает отлично, и теперь на то, чтобы уложить волосы я трачу в несколько раз меньше времени, чем на укладку обычным феном. Покупкой довольна.
Многофункциональный фен для красивых волос
Теплые худи из хлопка с флисом

Одна из лучших моделей худи 2021 года будет доступна со скидкой еще несколько дней. У нее трендовый рукав «летучая мышь», крой оверсайз, натуральный состав (первоклассный хлопок!), изнутри — теплый флис, а еще у худи невероятно стильные расцветки. Смело добавляйте в корзину - у товара отличные отзывы и очень высокий рейтинг!

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В отзывах пишут:
  • Костюм супер, я в восторге! Такие в шоурумах продают в два раза дороже. Качество отличное. Ткань тёплая, добротная. Мои параметры: рост 170, вес 48, 82-62-90. Штаны взяла S, толстовку M и это идеальное сочетание. Штаны как раз, а толстовка лёгкий оверсайз. Капюшон не куцый, большой. Штаны не облегают, свободные. Доставка 1,5-2 недели транспортной компанией.
Теплые худи из хлопка с флисом
Мини-дрон с камерой 4K

Компактный, но достаточно мощный и надежный дрон с камерой 4K, 50-кратным зумом и WI-FI, станет отличным подарком как для взрослых, так и для детей. Дрон прост в управлении (работает от пульта или с помощью приложения на смартфоне), имеет стабилизацию и не боится жесткого приземления. Немаловажно и то, что сейчас его можно купить по скидке в 50%, а доставка из России гарантирует быстрое получение товара.  

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В отзывах пишут:
  • Товар пришел очень быстро.Брал версию с камерой 4К и тремя аккумуляторами. Упакован, как обычно, хорошо, чтобы не пострадал во время путешествия. Выглядит немного меньше, чем ожидалось. Очень легкий, запускать во время хоть какого-нибудь ветерка не получится - унесет. В целом, впечатление от покупки положительное, приобретением доволен. Запускать можно, как с пульта д/у (как обычный вертолетик), так и через приложение на смартфоне или планшете. Для пульта нужны три батарейки АА. Связь с телефоном осуществляется через WI-FI. Запись видео и фото идет в память смартфона, у дрона нет своей памяти. Видео пишет в размере 2048*1080, фото в размере 4096*2160, но шикарного качества ждать не стоит, так как оно зависит больше от объектива, а не от количества мегапикселей. поэтому, радует, хотя бы, наличие этой функции.
Мини-дрон с камерой 4K
Крутое постельное белье

Alanna - один из топовых брендов на “АлиЭкспрессе”, который производит высококачественное постельное белье. Десятки тысяч заказов, высокий рейтинг и масса восторженных отзывов говорят сами за себя. Натуральный хлопок не садится и долго не теряет цвет. Выбирайте понравившуюся расцветку и добавляйте в корзину, пока действует скидка!

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  • Доставили примерно за неделю. Со скидками вышло довольно дешево. По качеству претензий нет.
Крутое постельное белье
Массажер-спасатель для ног

Каждый день устают ноги? После вечернего душа поставьте стопы на мягкий массажный коврик, выберите любимый режим и его интенсивность: приятная вибрация расслабит мышцы, снимет отечность и усталость. Важная деталь: в состав коврика входят ионы серебра, которые защищают от инфекций и грибка, а сам коврик не боится мытья.

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  • Очень крутая вещь, и видно, что качественная. Работает отлично, ноги расслабляет. Я не только на ступни, но и под икры ее кладу. Очень рекомендую. Это моя вторая вещь этой фирмы. One love.
Массажер-спасатель для ног
Мужской свитер на молнии

Мужской свитер на молнии отлично смотрится и с джинсами, и с класическими брюками. Нужный предмет одежды в мужском гардеробе. Флисовая подкладка, высокий воротник, длинные рукава. В прохладную погоду можно носить вместо ветровки или куртки. В нем вам будет комфортно в течение дня, чем бы вы ни занимались и куда бы вы ни отправились. Заказывайте на сайте за полцены.

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  • Посылка пришла быстро. Меньше чем за 3 недели. Свитер очень крутой. В меру теплый и комфортный. Брал размер 3XXL. Посылкой доволен. Спасибо большое продавцу. Рекомендую продавца
Мужской свитер на молнии
Умная игрушка для кота

Различные “умные” гаджеты уже есть у всех. Пылесосы, колонки, системы по управлению домами… Казалось бы, для людей уже сделано всё. Пора переключаться на котиков! Нам кажется, что они точно завидуют, но сказать не могут. Так что рекомендуем купить мини-друга для вашего питомца. После можно будет создать аккаунт в социальных сетях и даже заработать на забавных видео… Так что котику — игрушка, вам — стартап.

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В отзывах пишут:
  • Коробка приезжает в ужасном состоянии. Так что если хотите преподнести кошке в качестве подарка, купите отдельную коробочку.
Умная игрушка для кота
Набор керамических украшений

Хорошая возможность запастись стильными подарками для близких или купить любимое украшение себе. На потрясающие керамические наборы HUADIE, в которые входят серьги и кольцо, действует скидка и промокод на 200 рублей.

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В отзывах пишут:
  • Комплект замечательный, очень понравился, вставочки и застежки у серег похожи на золото, не облазит, не темнеет. В общем, я в восторге. Рекомендую этого продавца, пришли за неделю.
Набор керамических украшений
Крутые тапочки с подогревом

Спасительная находка для всех, у кого мерзнут ноги. Просто подключите тапочки к ноутбуку, павербанку или розетке с USB-разъемом и работайте на балконе, в саду или прохладной комнате, забыв о холоде.

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В отзывах пишут:
  • Валенки норм. Греют комфортно. Маломерки, максимум 40-й размер.
Крутые тапочки с подогревом
Наружная камера наблюдения с Wi-Fi

Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России. 

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В отзывах пишут:
  • Заказываю 4 камеру. Все работают без нареканий. Подключены по wi-fi. Одна висит на улице, испытания в -35 градусов прошла успешно. Все пишут на собственные карты памяти. 32 гб хватает на неделю записей. Цена на данную камеру у этого продавца одна из самых низких.
Наружная камера наблюдения с Wi-Fi
Мужские брендовые очки

Отличный аксессуар подойдет в качестве подарка. Такие очки идут всем, чьи лица имеют мягкий контур. Поляризационные очки блокируют появление солнечных бликов, а потому будут незаменимы при вождении. Очки KINGSEVEN выгодно подчеркнут плавные черты вашего лица. Заказывайте по ускоренной доставке.

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  • Очки хорошие, покупкой доволен, при солнце на мокром асфальте и снегу глаза не болят, бликов нет. Это самое главное.
Мужские брендовые очки
Набор крутых ножей

Японские кухонные ножи отличного качества и для всех видов продуктов, которые только можно встретить в процессе готовки. Можно купить по одному только те, которые вам нужны, а можно купить сразу набор из восьми штук. Обратите внимание, хорошая скидка!

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  • Все хорошо. Наточены до бритвы. Качество супер.
Набор крутых ножей
Новинка! Портативный обогреватель с пультом

Этот обогреватель мощностью 900 Вт размером с апельсин, но вопреки миниатюрности он отлично согреет холодную комнату, гараж или небольшой рабочий кабинет площадью до 20 квадратных метров. Весит портативный обогреватель всего полкилограмма, так что его можно прихватить с собой на работу или на дачу даже в дамской сумочке. Товар доставляют ускоренно — он уже ждет вас на российском складе.

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В отзывах пишут:
  • Работает. Греет. Открыл посмотреть. Пайка нормальная. Сечение провода нормально для такой нагрузки. Реле на 10 ампер, 250 вольт. Вилка крутится вокруг оси с припаянными проводами. С пульта включается и выключается. Есть таймер на отключение от 1 часа до 12 часов. Скорость вентилятора можно уменьшить с пульта.
Новинка! Портативный обогреватель с пультом
Женские смарт-часы

Это одни из самых популярных смарт-часов 2021 года на AliExpress. Кроме стандартных функций, таких как шагомер, оповещения из всевозможных соцсетей, измерение пульса, давления, уровня воды, отслеживание сна, управление музыкой и камерой, здесь доступны будильник, календарь, таймер, множество спортивных режимов, измерение сатурации, напоминание о малоподвижности, отклонение вызова и многое другое.

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В отзывах пишут:
  • Часы очень понравились. Первый плюс - это приложение, простое и удобное, называется Da Fit. Перепробовали много вариантов, только тут приложение сделано как надо. Удобное управление, для людей в возрасте подходит. Интерфейс часов удобный, все функции сделаны также удобно. Ремешок сменный, крепится на раздвижных защелках, как у huawei. Очень лёгкие. Из минусов - всего 3 циферблата. Сообщения отображает корректно, без смайликов. В общем, это интересные часы с хорошим приложением.
Женские смарт-часы
Водоочиститель Аквафор

Благодаря особенностям структуры фильтр Аквафор Трио Норма удаляет ржавчину, примеси и активно борется с мутностью. Уникальный сорбент Аквален надежно устраняет активный хлор, тяжелые металлы и другие опасные вещества размером до 0,8 микрон. Этот фильтр для воды — экономичный вариант глубокой очистки воды.

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В отзывах пишут:
  • Отличный фильтр за свои деньги, установка без проблем, всё есть в комплекте, даже шаблон для сверления отверстий. Брал за 2160 по акции
Водоочиститель Аквафор
Электробритва Xiaomi с мощным аккумулятором

Беспроводная бритва Xiaomi с тремя 3D-головками - хит продаж и лучшая электробритва на AliExpress 2021 года. Покупатели отмечают премиум-качество при бюджетной цене (аналоги других известных брендов стоят на порядок выше) и мощный аккумулятор, который долго держит заряд при ежедневном использовании. Хорошая новость - товар доставляют быстро из России.

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В отзывах пишут:
  • Бритва зачётная! Боялся, что большую щетину будет рвать. А нет, всё хорошо, бреет без боли, заряда хватает где-то на 8 раз по 5 минут бритья.
Электробритва Xiaomi с мощным аккумулятором
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