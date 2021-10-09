07:17 (мск), источник: РБК
Ученые оценили связь COVID-19 с болезнью Альцгеймера
Общий ген для разных инфекций, в том числе для болезни Альцгеймера и COVID-19 — обычное явление. Оно встречается в неврологии, кардиологии, эндокринологии
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«У нас в организме всего около 20 тысяч генов и огромное количество биологических процессов, которые исчисляются десятками и сотнями тысяч и которые необходимо как-то регулировать этому небольшому числу генов. Поэтому очевидно, что один ген может часто выполнять самые разные функции и мутация одного гена очень нередко приводит к самым разным внешне по своим проявлениям заболеваниям», — заявил ученый.
«Только в одном случае это запуск многолетнего процесса, на финише которого будет болезнь Альцгеймера. А на другом этапе, когда тот же ген запускает близкие по биологическому смыслу процессы, они в силу определенных причин протекают избыточно бурно, в неадекватно агрессивной форме, ведут к цитокиновому шторму и тяжелым коронавирусным последствиям. Условно, при болезни Альцгеймера мы имеем “микроцитокиновый” шторм — незаметный, замедленный и растягивающийся на десятилетия. А в случае коранавируса этот цитокиновый шторм является бурным, одномоментным», — пояснил Иллариошкин.
«Думаю, что это не единственный ген, который является общим для инфекций и нейродегенерации, и по идее таких генов десятки. Не вызывает сомнений, что такого рода открытия нас ждут еще впереди», — добавил он.
Аналогичного мнения придерживается вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
«Влияние человеческого гена OAS-1 на развитие болезни Альцгеймера и COVID-19 возможно. Данные заслуживают внимания. Нет сомнения, что гены пациента влияют на развитие различных инфекционных и неинфекционных заболеваний, тут нет сенсации. Степень влияния OAS-1 на указанные заболевания незначительна», — заявил РБК ученый.
«Это два разных процесса. Нарушения связанные с Альцгеймером связаны в основном с геном, конечно. Альцгеймер — это наследственное заболевание, связанное с продуцирование некоторых белков, нарушение белкового обмена, а патогенез COVID-19 — это совершенно другие процессы, не связанные с белковым обменом. Это все равно что связывать ангину с переломом ноги», — прокомментировал РБК Конев.
8 октября ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выявили ген, варианты которого увеличивают одновременно риск развития болезни Альцгеймера и тяжелого течения коронавируса, сообщает Medical Xpress.
Исследователи подсчитали, что один генетический вариант гена OAS1 увеличивает риск болезни Альцгеймера примерно на 3−6% в популяции в целом, в то время как связанные варианты этого же гена повышают вероятность тяжелых исходов коронавируса.
Ученые секвенировали генетические данные 2547 человек, половина из которых страдала болезнью Альцгеймера. Они выяснили, что люди с определенной вариацией, называемой rs1131454, гена OAS1, чаще страдали болезнью Альцгеймера.
Кроме того, изучив четыре варианта гена OAS1, снижающих его активность, исследователи обнаружили, что варианты, повышающие риск болезни Альцгеймера, наследуются вместе с вариантами, которые также увеличивают базовый риск необходимости интенсивной терапии COVID-19 на целых 20%.