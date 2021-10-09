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10:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американских детей стали возить в школу на лимузине

Школьники не могут добраться на уроки на автобусах.

Американские школьники из города Колумбус в штате Огайо не всегда могут добраться в школу вовремя из-за нехватки водителей школьных автобусов. Но на выручку детям пришел отец одного из учащихся.

Шон Роджерс — владелец небольшой фирмы по прокату автомобилей. Он попросту взял один из своих лимузинов и предложил помощь одноклассникам своего сына в родительской группе в соцсетях.

В первый день он подвез в школу на лимузине 25 детей. На второй день количество пассажиров увеличилось до 42, сообщает WYSX-TV.

«Все всегда говорят: давайте поможем сообществу, давайте остановим это насилие и тому подобное, но я чувствую, что реальный шаг к прекращению насилия — это отвезти детей в школу, вместо того, чтобы позволять им пропускать уроки, выходить на улицу и попадать в неприятности», — прокомментировал Роджерс свою инициативу.

Водителей школьных автобусов не хватает во всем штате, уточняет телеканал.

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