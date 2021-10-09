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21:40 (мск), источник: ТАСС

В Чечне введут QR-коды для посещения ресторанов, ТРЦ и магазинов

Новые ограничения вступят в силу с 11 октября.

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Источник: РИА "Новости"

ГРОЗНЫЙ, 9 октября. /ТАСС/. Дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации введут в Чечне с 11 октября. В частности, для входа в организации и общественные места будет необходим QR-код. Соответствующий документ подписал руководитель регионального оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 Вахит Усмаев.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией, оперштаб ЧР по борьбе с коронавирусом вводит ограничения на территории ЧР. С 11 октября 2021 года вход граждан во все организации и общественные места (транспорт, торговые точки, культурно-развлекательные центры, места общественного питания) будет разрешен только при наличии QR-кодов или бумажных сертификатов о вакцинации против ковида, либо справки о перенесенном коронавирусе за последние 6 месяцев», — говорится в документе.

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