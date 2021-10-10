В России регистрируют более 900 смертей от ковида пятый день подряд

В относительном выражении прирост составил 0,37%. В частности, за сутки было выявлено 2 822 заразившихся в Санкт-Петербурге, 687 — в Самарской области, 641 — в Нижегородской области, 630 — в Воронежской области, 619 — в Республике Башкортостан. В настоящее время в России продолжает лечение 700 831 человек.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 274. Всего уже выздоровели 6 858 119 человек.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 88,2% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 498 — пациентов в Самарской области, 477 — в Нижегородской области, 447 — в Свердловской области, 446 — в Санкт-Петербурге, 381 — в Пермском крае.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 962 против 968 днем ранее, до 216 415. Таким образом, в стране регистрируют свыше 900 смертей от ковида в сутки пятый день подряд.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,78%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зафиксировано 64 летальных случая в Санкт-Петербурге, 44 — в Свердловской области, по 35 — в Краснодарском крае, Республике Башкортостан и Нижегородской области, 34 — в Удмуртии.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 4 610 против 6 001 днем ранее, до 1 678 675 случаев заражения. В относительном выражении прирост составил 0,28%.
Число смертей от ковида в Москве увеличилось за сутки на 72 против 70 днем ранее, до 29 667, следует из сообщения штаба.
Количество выздоровевших в столице возросло на 2 177, до 1 511 856 (90,1% всех заразившихся). Сейчас в городе, по информации штаба, болеют 137 152 человека, что является максимумом с 22 июля.