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16:52 (мск), источник: Газета.Ру

На Первом всероссийском форуме классных руководителей обсудили вопросы цифровизации образования

Круглый стол «Интернет и цифровизация» прошел в рамках Первого всероссийского форума классных руководителей. Он стал лидером по числу онлайн-участников и собрал около 330 000 просмотров в соцсети ВКонтакте 9 октября.

Источник: Reuters

Задачи этого круглого стола — обозначить роль «цифры» в работе классного руководителя, обсудить передовые цифровые образовательные технологии в помощь классному руководителю, сформировать представление об инструментах по нивелированию рисков от «цифры».

В круглом столе приняли участие заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева, главный редактор «Издательство “Просвещение”» Надежда Колесникова, директор по связям с университетами Mail.ru Group, заместитель генерального директора СП «Цифровое образование» (платформа «Сферум») Сергей Марданов, директор по продвижению образовательных инициатив в органах власти компании «Яндекс» Дмитрий Растворов, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по защите детей в интернете, учитель информатики, физики и астрономии, победитель конкурса «Учитель года России — 2013» Андрей Сиденко, директор направления по взаимодействию с пользователями, образовательная платформа «Сферум» Вадим Жуков, директор coreapp.ai Антон Сажин.

Модератором выступил победитель конкурса «Учитель года России — 2017» Илья Демаков.

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«Задача государства — организовать такую систему верификации, чтобы рядом с информацией была отметка “проверено, соответствует возрасту, не содержит чего-то, что противоречит законам, не призывает к экстремизму, терроризму, не будет вредным ни с психологической, ни с научной точки зрения”. Вторая задача, не менее важная и даже более сложная, — это создать условия. Тот период, который мы переживали в пандемию, когда вынуждены были организовать учебу, находясь дома, показал, что на самом деле не у всех есть для этого возможности и условия. Во-первых, не у всех есть устойчивый интернет, способный выдержать большую нагрузку. Во-вторых, есть огромное количество видеосервисов, но они не выдерживают одномоментного наплыва всех служб. А если говорить про школьную инфраструктуру, она тоже во многом не соответствовала сегодняшнему состоянию развития цифровых технологий. Поэтому задача государства — создать инфраструктуру: интернет, видеоконференцсвязь — понятную, устойчивую, постоянную, и цифровую инфраструктуру в школе. Третье — вопросы воспитания. В интернете люди анонимны, и эта разница даже у многих взрослых вызывает соблазн вести себя в интернете так, как они никогда не смогли бы вести себя, глядя в глаза человеку. Это вопрос цифровой этики и гигиены цифровой в том числе», — отметила заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева в ходе дискуссии.

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