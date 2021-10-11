В нескольких регионах России ввели QR-коды из-за коронавируса

В Архангельской, Самарской, Курской (частично), Воронежской областях, в Чечне, Кабарадино-Балкарии и Татарстане ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест (например, концертных залов, кинотеатров или ТЦ).
Пропуск может получить только тот, кто вакцинировался или переболел за последние полгода. Ужесточение ограничений связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.
В Курской области пока решили ввести QR-коды только в Курске. Как полагает руководство региона, подобная мера позволит нарастить количество зрителей в театрах, кинозалах и других публичных учреждений города. Губернатор области Роман Старовойт заявил, что заболеваемость растет, потому что темпы вакцинации отстают от желаемого. «Наши земляки не понимают необходимости прививаться, несмотря на многочисленные жертвы», — сказал он.
В Архангельской области QR-код теперь понадобится, чтобы пройти в заведения общепита, «а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия». Кроме того, в местных ТЦ вновь стали измерять температуру посетителям, действует запрет на работу детских центров и тематических парков для несовершеннолетних.
В Самарской области правила о наличии QR-кода не затрагивают торговые центры и общепит. Специальный пропуск нужен для посещения «театрально-концертных и цирковых организаций, культурно-досуговых учреждений, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов».
В Воронежской области решение о введение QR-кодов назвали «непопулярным» и «сложным». «Но, увы, другого пути остановить сегодняшнюю волну коронавируса попросту нет», — отмечают власти региона. Среди новых ограничений также обязательная вакцинация для отдельных категорий населения.
В Чечне не только ввели QR-коды для входа во «все организации и общественные места (транспорт, торговые точки, культурно-развлекательные центры, места общественного питания)», но и перевели пожилых старше 65 лет на обязательную самоизоляцию. Вместо электронного кода можно предъявлять бумажную справку о вакцинации или перенесенном заболевании. В общественных местах объявлен масочный режим, ограничена заполняемость театров, кинотеатров, концертных или спортивных мероприятий. По тому же пути пошел Татарстан, где вступили в силу аналогичные ограничения.
В Кабардино-Балкарии QR-код необходим для посещение организаций образования, здравоохранения и соцзащиты. «В учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей будут ограничены посещения. Режим предусматривает посещение только одним близким родственником при наличии у него документа о действующем QR-коде», — уточняли власти. Вместо кода подойдет документ о прохождении вакцинации, справка о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании либо отрицательный ПЦР-тест.