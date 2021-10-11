Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Лава вулкана Кумбре-Вьеха образовала «новую землю» (видео) Дельта, образовавшаяся при входе лавы в океан, простирается на 36 гектаров
Фоторепортажи
9В какие приметы и суеверия верят медики
10Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге
10:25 (мск), источник: Life.ru

Россиянам раскрыли популярные схемы обмана при ремонте бытовой техники

Юрист Игорь Поздняков призвал граждан обращаться за услугами к крупным официальным компаниям.

Источник: stevepb/СС0

В сервисных центрах, чаще всего в неофициальных, могут при ремонте заменить оригинальные запчасти на более дешёвые аналоги, которые ломаются быстрее. Если детали имеют индивидуальную упаковку, не лишним будет потребовать, чтобы вам её показали. Об этом сообщил юрисконсульт отдела «Роскачества» по защите прав потребителей Игорь Поздняков.

Также он отметил, что мастер может выдать простой ремонт за сложный, придумав какие-либо поломки, или без согласия клиента провести дополнительные работы, чтобы завысить цену за работу.

Новость
Театр у телефона. Мошенники усложнили сценарий

«В этом случае как раз пригодится договор, в котором указывается весь перечень работ и конечная цена. Если вы не давали согласия на дополнительный ремонт и не согласны с ним, не оплачивайте навязываемые вам услуги, которые к тому же могут существовать только на бумаге», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».

При заключении договора Поздняков советует гражданам проверить в копии документа наличие фирменного наименования, указание местоположения организации, видов и стоимости услуги, описания и цены товара, времени принятия техники в работу и сроков окончания ремонта. Кроме того, россиянам следует обратить внимание на наличие подписи и сотрудника центра, и владельца техники.

Как уточнил юрист, чтобы обезопасить себя от обмана, потребителям следует изучить информацию о сервисном центре, узнать, как давно он находится на рынке. По мнению Позднякова, лучше обращаться за услугами к крупным официальным компаниям.

«Если вы опасаетесь, что технику могут внешне повредить при ремонте, попросите в квитанции или договоре указать имеющиеся недостатки или факт их отсутствия. Если появятся новые царапины, требуйте компенсировать этот ущерб», — порекомендовал специалист.

 Как читать сообщения и оставаться невидимым: 8 секретных функций WhatsApp,
Какие стратегические задачи стоят перед Россией на Севере
Медведев назвал ненужными переговоры с Зеленским
Синоптики спрогнозировали резкое потепление в ряде регионов РФ
Умер физик, передавший ядерные секреты КНДР и Ирану
Гигантский кальмар напугал ученых в Красном море (видео)
В нескольких регионах России ввели QR-коды из-за коронавируса
Названы российские регионы — лидеры по доходам населения
Здоровье
8 научных способов снизить аппетит, чтобы похудеть Вам помогут клетчатка, вода и маленькие тарелки.
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Авто
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП в Сочи: все подробности Почему на скандальную телеведущую полились реки народного гнева и стоило ли ей покидать место аварии, чтобы успеть на самолет?
Кино
13-летняя дочь Барановской и Аршавина пришла в «Новые танцы» Яна Аршавина выступила перед Егором Кридом, Мигелем и Егором Дружининым
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Дети
Певица Нюша рассекретила пол будущего малыша Звезда вместе с супругом готовится к появлению на свет второго ребенка
Леди
Собчак раскрыла подробности и ответила на обвинения после ДТП В СМИ появляется много недостоверных сведений о случившемся
Дом
Как выглядит легендарный дом актера Тони Кертиса (фото)
6 действенных способов очистить диван от пятен еды
Стало известно, какие кухни войдут в моду в 2022 году
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь