В России выявили 29 409 заразившихся коронавирусом за сутки

В частности, за сутки было выявлено 2 184 случая в Московской области, 705 — в Самарской области, 658 — в Нижегородской области, 633 — в Воронежской области, 610 — в Республике Башкортостан. В настоящее время в России продолжают лечение 713 823 человека.
В стране шестой день фиксируют более 900 смертей от коронавируса. Этот показатель за минувшие сутки составил 957 против 962 днем ранее. Всего умерли 217 372 пациента с начала пандемии. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,79%.
В частности, за сутки было зарегистрировано 42 летальных случая в Свердловской области, по 36 — в Краснодарском крае и Нижегородской области, по 35 — Республике Башкортостан и Саратовской области.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 460. Всего уже выздоровели 6 873 579 человек. Доля выписанных пациентов снизилась до уровня 88,1% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 260 пациентов в Московской области, 509 — в Нижегородской области, 456 — в Свердловской области, 363 — в Оренбургской области, 358 — в Ростовской области.
Коэффициент распространения коронавируса в России остался на уровне 1,11
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник остался на отметке 1,11. В Москве показатель снизился до 1,17, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.
Индикатор второй день подряд превышает единицу во всех 10 регионах с наибольшим количеством заразившихся. В Ростовской области и Красноярском крае он составил 1,03, в Свердловской области — 1,04, в Воронежской и Иркутской — 1,05, в Нижегородской — 1,06, в Самарской — 1,07. В Подмосковье коэффициент продолжил рост и увеличился до 1,16, в Санкт-Петербурге — до 1,26.
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.