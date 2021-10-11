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12:19 (мск), источник: Газета.Ру

Вирусолог Лукашев предложил ввести штрафы за уклонение от вакцинации против COVID-19

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что россиян следует начать ежемесячно штрафовать за уклонение от вакцинации против COVID-19. По его словам, такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны, рассказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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Источник: РИА "Новости"

«Любое тяжелое заболевание, в том числе и коронавирусная инфекция, — это большой ущерб для медицинской системы. Лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится порядка 200 тысяч рублей, а считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей. В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации», — рассказал Лукашев.

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По мнению вирусолога, подобная мера должна распространяться в отношении тех людей, которые подвержены заражению коронавирусом.

«Я считаю, что вполне можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мер для тех групп населения, где риск очень высокий», — отметил эксперт.

Лукашев уточнил, что пять тыс. рублей являются адекватной суммой штрафа в таких случаях.

С 11 октября в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование в общественных местах на коронавирусную инфекцию. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, исследование будет проводиться в 10 центрах госуслуг «Мои Документы» и 10 популярных общественных местах — торговых центрах, ГУМе, фудмолле «Депо».

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