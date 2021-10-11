Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 11 октябряОснование Императорской Российской академии, изобретение фотопленки, "черный вторник" и другие события
Фоторепортажи
8Стрельба в университете в Перми
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
13:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

Нобелевская премия по экономике присуждена двум американцам и голландцу — Дэвиду Карду, Джошуа Ангристу и Гидо Имбенсу

Нобелевская премия по экономике 2021 года присуждена Дэвиду Карду, Джошуа Ангристу и Гидо Имбенсу за новое понимание рынка труда и выводы о причинах и следствиях вмешательства в ход вещей естественных причин.

Источник: The Nobel Prize

К примеру, как влияет на будущий процесс обучения ребенка дата его рождения. Между детьми родившимися 31 декабря и 1 января всего неколько часов разницы, но школьное обучение они начинают с разницей практически в год.

Влияние таких естественных причин на будущее человека — одна из тем исследований лауреатов этого года.

Дэвид Кард родился в Канаде, Джошуа Ангрист — в США, Гидо Имбенс — в Нидерландах. Все трое ученых работают в США.

Читайте также
Нобелевская премия мира присуждена сразу двум номинантам — главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе

Нобелевская премия по экономике — единственная, не указанная в завещании Альфреда Нобеля. Официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

В 1968 году в честь своего 300-летия центральный банк Швеции пожертвовал Нобелевскому фонду крупную сумму денег на то, чтобы учредить еще одну премию — по экономической науке.

Лауреата экономической премии выбирает Шведская академия наук. Она руководствуется теми же правилами, что и при награждении выдающихся работ в других научных дисциплинах.

Лауреатами прошлого года стали американские экономисты Пол Милгром и Роберт Уилсон за разработку теории аукционов.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Нобелевская премия по экономике присуждена Дэвиду Карду, Джошуа Ангристу...
"Это наша Европа". Сотни тысяч поляков вышли на улицы защищать Евросоюз
Медведев назвал ненужными переговоры с Зеленским
В РАН предложили штрафовать россиян за уклонение от вакцинации
Новая сторублевая купюра появится в России
Врачи рассказали о средней продолжительности коронавируса
Синоптики спрогнозировали резкое потепление в ряде регионов РФ
Умер физик, передавший ядерные секреты КНДР и Ирану
Здоровье
Официантка увеличила ягодицы в клинике без лицензии и умерла Ей было 22 года.
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Авто
Стоит ли брать Honda Pilot с пробегом? Рассказываем, какие опасности могут вас поджидать при покупке этого японского автомобиля на вторичном рынке и на что стоит обратить внимание в первую очередь
Кино
«Миша сейчас там умирает»: Васильева призвала спасти Ефремова Актриса поразмышляла о справедливости наказания для отбывающего срок Ефремова
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 706
Девятилетняя студентка 651
Картинки 470
Такое поведение норма или намеренное оскорбление? 449
Леди
Собчак раскрыла подробности и ответила на обвинения после ДТП В СМИ появляется много недостоверных сведений о случившемся
Дом
Как выглядит квартира 39-летней Водонаевой (фото)
7 красивых и практичных идей для хранения бытовой химии в ванной
5 самых интересных DIY-идей для вашего интерьера из TikTok
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь