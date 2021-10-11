Нобелевская премия по экономике присуждена двум американцам и голландцу — Дэвиду Карду, Джошуа Ангристу и Гидо Имбенсу

К примеру, как влияет на будущий процесс обучения ребенка дата его рождения. Между детьми родившимися 31 декабря и 1 января всего неколько часов разницы, но школьное обучение они начинают с разницей практически в год.
Влияние таких естественных причин на будущее человека — одна из тем исследований лауреатов этого года.
Дэвид Кард родился в Канаде, Джошуа Ангрист — в США, Гидо Имбенс — в Нидерландах. Все трое ученых работают в США.
Нобелевская премия по экономике — единственная, не указанная в завещании Альфреда Нобеля. Официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.
В 1968 году в честь своего 300-летия центральный банк Швеции пожертвовал Нобелевскому фонду крупную сумму денег на то, чтобы учредить еще одну премию — по экономической науке.
Лауреата экономической премии выбирает Шведская академия наук. Она руководствуется теми же правилами, что и при награждении выдающихся работ в других научных дисциплинах.
Лауреатами прошлого года стали американские экономисты Пол Милгром и Роберт Уилсон за разработку теории аукционов.