Песков: Путин давно взял ситуацию с коронавирусом в свои руки

«Президент давно взял это (ситуацию с COVID-19 в стране.— “Ъ”) в свои руки. На федеральном уровне и правительство, и президент занимаются темой коронавируса на ежедневной основе. И сделано, и об этом можно говорить с уверенностью, сделано главное — для граждан созданы все условия для того, чтобы они спасали свою жизнь, делая прививки», — сказал Песков журналистам во время пресс-колла.
Он добавил, что уровень вакцинации в России «непозволимо маленький». «Отсюда у нас такая большая смертность, пандемия не уходит, она возвращается новыми волнами, новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны, это представляет большую опасность», — сказал представитель Кремля.
Песков также прокомментировал идею член-корреспондента РАН Александра Лукашева ввести в России ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации в размере 5 тыс. руб. «Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей Конституции, и самый большой приверженец этого социального характера — президент Путин», — сказал пресс-секретарь президента.
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 29 409 случая заражения коронавирусом. Это максимальное с начала года число заболевших. Заболеваемость COVID-19 начала расти в России с сентября. По мнению властей, это происходит из-за низких темпов вакцинации. По данным на 8 октября, полностью привились 42,4 млн россиян.