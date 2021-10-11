Дмитрий Киселёв выступил против лечения непривитых россиян. Он сам недавно переболел COVID-19

Ведущий с государственного телеканала подчеркнул, что если бы у россиян был популяционный иммунитет, то эти деньги можно было бы потратить на школы, дороги, на решение экологических проблем.
Киселёв также написал колонку на сайте «России 1». В ней он отметил, что вакцинация в стране идёт «черепашьими темпами». При этом в медиагруппе «Россия сегодня» привились и переболели 84% сотрудников. Холдинг запустил акцию «Сохрани друга!», смысл которой в том, чтобы каждый привитый личным примером убедил вакцинироваться непривитого знакомого.
В сентябре телеведущий сам переболел COVID-19. Киселёв тогда заявлял, что у него довольно обширное поражение лёгких, но благодаря прививке заболевание идёт по щадящему пути.
В октябре суточная заболеваемость COVID-19 в России побила годовой рекорд. 11 октября за сутки в стране зафиксировали 29 409 новых случаев. Смертность также на рекордном уровне с начала пандемии.
11 октября ещё семь регионов ввели QR-коды для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий. QR-коды смогут получить вакцинированные или переболевшие за последние полгода россияне.