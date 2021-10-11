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15:30 (мск), источник: Секрет Фирмы

Дмитрий Киселёв выступил против лечения непривитых россиян. Он сам недавно переболел COVID-19

Телеведущий и глава информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что возмущён лечением непривитых россиян от коронавируса за счёт государства. В программе «Вести недели» он сообщил, что на лечение заболевших COVID-19 в России выделили дополнительно 110 млрд рублей. «Справедливо? Нет. Какая уж тут справедливость», — возмутился журналист.

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Источник: РИА "Новости"

Ведущий с государственного телеканала подчеркнул, что если бы у россиян был популяционный иммунитет, то эти деньги можно было бы потратить на школы, дороги, на решение экологических проблем.

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Киселёв также написал колонку на сайте «России 1». В ней он отметил, что вакцинация в стране идёт «черепашьими темпами». При этом в медиагруппе «Россия сегодня» привились и переболели 84% сотрудников. Холдинг запустил акцию «Сохрани друга!», смысл которой в том, чтобы каждый привитый личным примером убедил вакцинироваться непривитого знакомого.

В сентябре телеведущий сам переболел COVID-19. Киселёв тогда заявлял, что у него довольно обширное поражение лёгких, но благодаря прививке заболевание идёт по щадящему пути.

В октябре суточная заболеваемость COVID-19 в России побила годовой рекорд. 11 октября за сутки в стране зафиксировали 29 409 новых случаев. Смертность также на рекордном уровне с начала пандемии.

11 октября ещё семь регионов ввели QR-коды для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий. QR-коды смогут получить вакцинированные или переболевшие за последние полгода россияне.

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