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16:16 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Развода хотел Джон». Пол Маккартни рассказал о причинах распада «Битлз»

Пол Маккартни заявил, что идея прекратить существование «Битлз» принадлежала не ему, как считалось последние 50 лет, а другому участнику ливерпульской «четверки» — Джону Леннону.

Пол Маккартни отказывается признавать свою вину в распаде "Битлз" из-за того, что он подал в суд на других музыкантов | Источник: Reuters

Все время с распада группы вина за это лежала на Поле Маккартни. Главным доказательством, по крайней мере в массовом сознании, был релиз его сольного альбома в 1970 году под названием «McCartney», перед выходом которого он сообщил, что взял паузу в работе с «Битлз».

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Но в последнем интервью Би-би-си он сказал, что раскол был спровоцирован Джоном Ленноном.

«Это был наш Джонни. Он как-то вошел в комнату и сказал: “Я ухожу из “Битлз”. И добавил: “Как-то волнительно, похоже на развод”. “А нам оставалось собирать осколки”, — рассказал Пол Маккартни.

Музыкант также заявил, что не исключает, что если бы Леннон не ушел, группа продолжила бы свое существование.

«Дело в том, что Джон начал новую жизнь с Йоко, и он хотел … просто полежать неделю в постели в Амстердаме, чтобы побороться за мир. С этим не поспоришь», — вспоминает Маккартни. Он говорит, что-то время для него было одним из самых трудных периодов. «Группа была моей жизнью. Я думал, что мы делаем довольно хорошие вещи — “Abbey Road”, “Let It Be”. Я хотел продолжать», — признается Пол Маккартни.

«Битлз» остается самой влиятельной рок-группой в истории музыки | Источник: Русская служба Би-би-си

Музыкант также рассказал, что решение Леннона совпало с конфликтом Маккартни с новым менеджером группы Алленом Кляйном. Кляйн говорил, что участники группы не могут взять и разойтись, потому что ему нужно время для того, чтобы уладить финансовые дела и свести концы с концами.

«В течение нескольких месяцев нам приходилось притворяться перед аудиторией. Это было странно, потому что мы все знали, что это конец “Битлз”», — рассказывает Маккартни.

Пол Маккартни считает, что "Битлз" могла бы существовать гораздо дольше | Источник: PA Media

В итоге, опасаясь того, что Кляйн присвоит себе авторские права на произведения группы, сэр Пол подал в суд на остальных участников «Битлз».

«Я должен был драться, и единственный способ это сделать — подать в суд на своих коллег по группе, потому что они были готовы довериться Кляйну», — заявил Маккартни.

Источник: Getty Images

Он утверждает, что впоследствии участники поблагодарили его за поданные иски. Пол Маккартни также считает, что именно благодаря этим искам стало возможно создание такого архивного проекта, как «Антология “Битлз”» и предстоящий выход документального фильма Питера Джексона «Вернись».

«Но раскол спровоцировал не я», — настаивает Маккартни.

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