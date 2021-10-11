«Развода хотел Джон». Пол Маккартни рассказал о причинах распада «Битлз»

Все время с распада группы вина за это лежала на Поле Маккартни. Главным доказательством, по крайней мере в массовом сознании, был релиз его сольного альбома в 1970 году под названием «McCartney», перед выходом которого он сообщил, что взял паузу в работе с «Битлз».
Но в последнем интервью Би-би-си он сказал, что раскол был спровоцирован Джоном Ленноном.
«Это был наш Джонни. Он как-то вошел в комнату и сказал: “Я ухожу из “Битлз”. И добавил: “Как-то волнительно, похоже на развод”. “А нам оставалось собирать осколки”, — рассказал Пол Маккартни.
Музыкант также заявил, что не исключает, что если бы Леннон не ушел, группа продолжила бы свое существование.
«Дело в том, что Джон начал новую жизнь с Йоко, и он хотел … просто полежать неделю в постели в Амстердаме, чтобы побороться за мир. С этим не поспоришь», — вспоминает Маккартни. Он говорит, что-то время для него было одним из самых трудных периодов. «Группа была моей жизнью. Я думал, что мы делаем довольно хорошие вещи — “Abbey Road”, “Let It Be”. Я хотел продолжать», — признается Пол Маккартни.
Музыкант также рассказал, что решение Леннона совпало с конфликтом Маккартни с новым менеджером группы Алленом Кляйном. Кляйн говорил, что участники группы не могут взять и разойтись, потому что ему нужно время для того, чтобы уладить финансовые дела и свести концы с концами.
«В течение нескольких месяцев нам приходилось притворяться перед аудиторией. Это было странно, потому что мы все знали, что это конец “Битлз”», — рассказывает Маккартни.
В итоге, опасаясь того, что Кляйн присвоит себе авторские права на произведения группы, сэр Пол подал в суд на остальных участников «Битлз».
«Я должен был драться, и единственный способ это сделать — подать в суд на своих коллег по группе, потому что они были готовы довериться Кляйну», — заявил Маккартни.
Он утверждает, что впоследствии участники поблагодарили его за поданные иски. Пол Маккартни также считает, что именно благодаря этим искам стало возможно создание такого архивного проекта, как «Антология “Битлз”» и предстоящий выход документального фильма Питера Джексона «Вернись».
«Но раскол спровоцировал не я», — настаивает Маккартни.