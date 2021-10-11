Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Лава вулкана Кумбре-Вьеха образовала «новую землю» (видео) Дельта, образовавшаяся при входе лавы в океан, простирается на 36 гектаров
Фоторепортажи
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
10Названы 10 слов, которые нельзя перевести на русский язык
16:44 (мск), источник: Телеканал 360°

Пандемия COVID-19 привела к росту депрессий и тревожных расстройств по всему миру

Количество депрессий и тревожных расстройств во всем мире увеличилось на 26% за первый год пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании группы ученых, опубликованном в медицинском журнале The Lancet.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
16:53 (мск)«Людям придется привыкнуть к дорогим продуктам». Глава Kraft Heinz о росте цен после пандемии
Новости по темеПолная статистика
Источник: Andrea Piacquadio / Pexels

Это первые данные о влиянии пандемии на психологическое здоровье жителей планеты. В своем исследовании авторы опирались на открытые данные, опубликованные с 1 января 2020 года по 29 января 2021 года.

По оценке ученых, в странах, наиболее пострадавших от пандемии, количество людей с депрессией увеличилось до 246 миллионов.

Средний рост по странам составил 27,6%. Число тех, у кого появилось чувство повышенной тревожности, выросло на 28% — до 374 миллионов человек.

Сильнее всего пострадали жители стран Центральной Азии и Южной Америки. Там количество случаев депрессии и повышенной тревоги увеличилось на 30−35%.

Самыми благополучными оказались Австралия, Китай, Япония, Финляндия и Новая Зеландия.
Новость
Врач заявила о депрессии и тревоге у 99% перенесших COVID-19

Чаще всего симптомы депрессии появлялись у женщин. При разделении по возрастам самый большой рост числа тревожных состояний диагностировали у молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет. Самой невосприимчивой к пандемии оказалась психика пожилых людей.

По мнению специалистов, причиной стала не только пандемия, но и способы борьбы с распространением заболевания: введение локдаунов, ограничение передвижения, закрытие производств и учебных заведений, массовое падение доходов.

Авторы исследования отметили, что для борьбы с последствиями пандемии необходимо разработать стратегию, которая позволит улучшить психическое благополучие людей, а также поможет начать лечение тех, у кого депрессия и тревожное состояние привело к серьезным расстройствам психики.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Россияне рассказали, как проведут ноябрьские праздники
Ксению Собчак вызвали на допрос по делу о смертельной аварии в Сочи
Песков: Путин давно взял ситуацию с коронавирусом в свои руки
Покупателей призвали смириться с высокими ценами на продукты
Киселев выступил против лечения непривитых от COVID-19 россиян
Изобретатель-самоучка построил для жены вращающийся дом (видео)
«Это наша Европа»: в Польше прошли многотысячные протесты
Больше 130 стран договорились о единой ставке налога от 15%
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Астероид размером с Великую пирамиду Гизы приближается к Земле Он уже близко
Горячие темы на Авто
А че за бардак в этой стране ? 266
Нобелевский лауреат мира Дмитрий Муратов 243
Чтобы не завершать прекрасный день навязываемой любителями гомосятиной 215
Пятница. Но! Минибикини 69))Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, Трутся спиной медведи о земную ось. 138
Кино
«Миша сейчас там умирает»: Васильева призвала спасти Ефремова Актриса поразмышляла о справедливости наказания для отбывающего срок Ефремова
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Зеленский решил судьбу Крыма
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Пенсии в 2022 году: что ждет россиян
Неприятная новость для дачников: уже все решено
Леди
Собчак раскрыла подробности и ответила на обвинения после ДТП В СМИ появляется много недостоверных сведений о случившемся
Дом
Как выглядит квартира 39-летней Водонаевой (фото)
Где хранить бытовую химию
5 самых интересных DIY-идей для вашего интерьера из TikTok
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь