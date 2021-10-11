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19:34 (мск), источник: Известия

Бастрыкин наградил заступившегося за девушку пассажира метро

В Москве наградили Романа Ковалева, который заступился за девушку в метро и был жестоко избит тремя злоумышленниками. Ведомственную медаль «Доблесть и отвага» ему 11 октября вручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Источник: Следственный комитет РФ

Награду Ковалеву вручили в Городской клинической больнице им. Ф. И. Иноземцева, где он сейчас лечится.

Как отметил Бастрыкин, поступок Ковалева позволил предотвратить еще более тяжкие последствия инцидента.

«От всей души вручаю вам награду. Хочу отметить, что благодаря вам и вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю вам скорейшего выздоровления, а синяки заживут, шрамы украшают мужчин», — сказал Бастрыкин.

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Как стало известно 8 октября, Ковалеву также выплатят 2 млн рублей. Деньги пострадавший намерен направить на выплату взноса по ипотеке и на свадьбу.

Инцидент произошел 4 октября. Трое уроженцев Дагестана в возрасте от 21 до 26 лет избили 25-летнего жителя Воронежской области Романа Ковалева. Нападение произошло после словесной перепалки в вагоне электропоезда по пути следования от станции «Измайловская» до станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии.

Как рассказала пассажирка электропоезда, нарушители вели себя агрессивно, они начали приставать и сгонять женщин с мест. Она уточнила, что в драку мужчины полезли, когда один из пассажиров заметил, что «обзывать девушку из-за брекетов неприлично».

По данным следствия, после совершения преступления соучастники пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции за пределами станции. При этом один из них пытался лезвием канцелярского ножа ранить правоохранителей, а другой распылил в их сторону содержимое перцового баллончика.

В результате происшествия Ковалев получил переломы лицевой кости и носа, а также ушибы. Мужчину госпитализировали. Следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

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