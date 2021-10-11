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19:25 (мск), источник: ТАСС

Лысенко рассчитывает, что вакцинация детей от COVID-19 начнется в январе 2022 года

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко рассчитывает, что вакцинация детей от коронавируса начнется к январю 2022 года. Об этом она сообщила в понедельник в интервью Первому каналу.

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Источник: РИА "Новости"

«Пока нет, [детей не прививают от коронавируса]. Над этим ведется очень активная работа, и, я надеюсь, что с января уже стартует [вакцинация детей]. Сейчас идут клинические испытания, но пока у нас нет еще результатов. Вроде бы они идут благополучно, и я надеюсь, где-то декабрь-январь, [центр им. ] Гамалеи по крайней мере, уже выйдет с детской вакциной», — сказала Лысенко, добавив, что дети сейчас достаточно тяжело переносят коронавирусную инфекцию.

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Власти Москвы совместно с Центром им. Гамалеи в июле начали клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12−17 лет.

Базовыми для исследования стали два учреждения — Морозовская детская больница и Детская больница им. Башляевой.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что шансы того, что дельта-штамм коронавируса будет поражать детей, существуют, поэтому вакцины необходимы для всех категорий населения. Он отметил, что россиянам нужно уделять больше внимания обсуждению вопросов вакцинации с детьми с самого раннего возраста.

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