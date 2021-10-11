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17:16 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученые подсчитали вероятность прожить каждый следующий год после 110 лет

Какой век отпущен человеку? Споры на эту темы ведутся с незапамятных времен. Иудеи, к примеру, традиционно желают здравствовать до 120, и многие ученые склоняются к мнению, что 120−150 — это, пожалуй, и есть предел (пусть и практически недостижимый сегодня для большинства живущих, но все же реальный).

Источник: Getty Images

Сейчас рекордсменкой-долгожительницей считается француженка Жанна Луиза Кальман, скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 лет.

Несмотря на разговоры о возможном подлоге (ох уж эти старики-завистники), эксперты в 2019 году на основе неоспоримых фактов подтвердили ее возраст.

Пока что дотянуться до такого не удавалось никому (ближайшей претендентке, японке Канэ Танаке, 118 лет, и она весьма бодра для своего возраста).

Впрочем, как вытекает из нового исследования (его результаты опубликованы в издании Royal Society Open Science), теоретически максимального предела-то и нет, даже если шансы стать супердолгожителем и исчезающе малы.

Как говорят ученые, хотя с возрастом риск смерти в целом увеличивается (ну кто бы мог подумать!), наступает момент, когда он выравнивается и далее сохраняется постоянным, то есть с каждым новым годом составляет 50 на 50 (то ли умрете, то ли нет).

«После 110 каждый прожитый год — это как монетка ляжет, орел или решка, — объясняет автор исследования, профессор статистики Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) Энтони Дэвисон. — Орел — повезло, проживете до следующего дня рождения, ну, а решка — значит, не доживете до него».

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Прежде чем прийти к таким выводам, швейцарские ученые тщательно проанализировали недавно ставшую доступной Международную базу данных продолжительности жизни, в которую внесена информация о 1 100 супердолгожителях из 13 стран. Они подразделяются на супердолгожителей (дотянувших до 110) и полу-супердолгожителей (это те, кому удалось достичь 105-летнего рубежа).

Дополнительно была изучены итальянские статистические данные в период с 2009 по 2015 год, куда заносились данные обо все людях, которым перевалило за 105 лет.

«Любое исследование сверхдолголетия, будь то в биологических или статистических целях, предусматривает определенную степень экстраполяции, — отмечает Дэвисон. — Мы смогли доказать, что если бы лимит существовал, мы бы смогли его вычислить, но его нет».

Ученый признает, что теория — еще не практика, и попавшие в статистику долгожителей — счастливчики, и даже в 110 шансы дотянуть до 130 составляют один к миллиону — не то, чтобы совсем невозможно, но крайне маловероятно.

Однако Дэвисон не теряет оптимизма и полагает, что в ближайшее столетие все больше и больше людей станет попадать в категорию супердолгожителей, переваливших за 130-летний рубеж.

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