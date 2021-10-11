Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 11 октябряОснование Императорской Российской академии, изобретение фотопленки, "черный вторник" и другие события
Фоторепортажи
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
8Стрельба в университете в Перми
22:10 (мск), источник: РБК

В ВОЗ назвали нуждающиеся в третьей дозе вакцины от COVID-19 группы

Эксперты ВОЗ, в частности, рекомендовали прививать третьей дозой людей старше 60 лет, которые вакцинировались китайскими препаратами Sinovac или Sinopharm.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2021

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендовали назначать людям с иммунодефицитом дополнительную дозу вакцины от коронавируса, сообщил Reuters.

Новость
Песков: вводить штрафы за отказ от вакцинации в России нереально

В Стратегической консультативной группе экспертов ВОЗ заявили, что людям из этой группы должна быть предложена дополнительная прививка, поскольку «стандартной вакцинации» в их случае может быть недостаточно и они рискуют переболеть COVID-19 в тяжелой форме.

Эксперты также рекомендовали получить дополнительную дозу вакцины людям старше 60 лет, которые привились китайскими препаратами Sinovac или Sinopharm. Они пояснили, что ряд исследований показал, что в старших возрастных группах эти вакцины «со временем работают хуже».

В то же время в консультативной группе отметили, что страны сначала должны сфокусироваться на вакцинации как можно большего числа пожилых людей двумя дозами и уже затем переходить на введение третьей.

В ВОЗ идею бустерной вакцинации раскритиковали.
Новость
В Роспотребнадзоре рассказали о средней продолжительности коронавируса

«Когда некоторые страны могут позволить себе делать бустерные прививки, а другие не провели еще первого и второго этапа вакцинации, это морально неправильно», — заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.

Схожее мнение высказала руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен. «Давать бустерные дозы людям, которые уже получили пользу от первичной вакцинации, все равно что надевать на кого-то два спасательных жилета и оставлять других без него», — сказала она.

Кроме того, пока нет достаточных свидетельств, что людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса, нужны бустерные дозы, отметила эксперт ВОЗ по иммунизации Анн Линдстранд. По ее словам, со временем эффективность у различных препаратов снижается, но если человек привился любой из одобренных ВОЗ вакцин, он хорошо защищен.

Виктория Полякова

Во время загрузки произошла ошибка.
 Собчак объяснила, почему уехала с места смертельного ДТП
«Мочка левого уха оторвана»: выживший – о крушении самолета РФ
ЕС ввел новые санкции за «подрыв суверенитета Украины»
Покупателей призвали смириться с высокими ценами на продукты
Киселев выступил против лечения непривитых от COVID-19 россиян
Сборная России по футболу играет со Словенией (трансляция)
Собчак вызвали на допрос после смертельного ДТП в Сочи
«Это наша Европа»: в Польше прошли многотысячные протесты
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Авто
Шиповка или липучка: в ГИБДД ответили на самый важный вопрос В Госавтоинспекции рассказали, какой тип зимней резины наиболее эффективен на всех типах покрытий
Кино
«Миша сейчас там умирает»: Васильева призвала спасти Ефремова Актриса поразмышляла о справедливости наказания для отбывающего срок Ефремова
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Форум ведь все знает!.... 163
Напишу и пойду работать 122
грубость в общении детей школьников 120
Ехать? Когда? 71
Леди
Собчак раскрыла подробности и ответила на обвинения после ДТП В СМИ появляется много недостоверных сведений о случившемся
Дом
Как выглядит квартира 39-летней Водонаевой (фото)
Где хранить бытовую химию
5 самых интересных DIY-идей для вашего интерьера из TikTok
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь