В ВОЗ назвали нуждающиеся в третьей дозе вакцины от COVID-19 группы

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендовали назначать людям с иммунодефицитом дополнительную дозу вакцины от коронавируса, сообщил Reuters.
В Стратегической консультативной группе экспертов ВОЗ заявили, что людям из этой группы должна быть предложена дополнительная прививка, поскольку «стандартной вакцинации» в их случае может быть недостаточно и они рискуют переболеть COVID-19 в тяжелой форме.
Эксперты также рекомендовали получить дополнительную дозу вакцины людям старше 60 лет, которые привились китайскими препаратами Sinovac или Sinopharm. Они пояснили, что ряд исследований показал, что в старших возрастных группах эти вакцины «со временем работают хуже».
В то же время в консультативной группе отметили, что страны сначала должны сфокусироваться на вакцинации как можно большего числа пожилых людей двумя дозами и уже затем переходить на введение третьей.
В ВОЗ идею бустерной вакцинации раскритиковали.
«Когда некоторые страны могут позволить себе делать бустерные прививки, а другие не провели еще первого и второго этапа вакцинации, это морально неправильно», — заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Схожее мнение высказала руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен. «Давать бустерные дозы людям, которые уже получили пользу от первичной вакцинации, все равно что надевать на кого-то два спасательных жилета и оставлять других без него», — сказала она.
Кроме того, пока нет достаточных свидетельств, что людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса, нужны бустерные дозы, отметила эксперт ВОЗ по иммунизации Анн Линдстранд. По ее словам, со временем эффективность у различных препаратов снижается, но если человек привился любой из одобренных ВОЗ вакцин, он хорошо защищен.