Математики дали новый прогноз по заболеваемости COVID-19

С середины сентября заболеваемость COVID-19 начала увеличиваться. 11 октября число новых зараженных за сутки достигло 29 409 человек.
«Если рост продолжится и к началу ноября процентный прирост достигнет уровня 0,41%, то можно рассчитать, что количество активно болеющих людей (общее количество заболевших минус общее количество выздоровевших и умерших. — “Известия”) может достичь на первой неделе ноября значения 1 млн человек, — сообщил завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров. — И это будет при рекордном для пандемии числе ежедневных новых случаев заболевания 35 тыс.».
Впрочем, если процентный прирост стабилизируется на сегодняшнем уровне, то к 10 ноября заболеваемость может подняться только до уровня 33 тыс. заражений в сутки, отметил специалист.
По его словам, тогда количество активных случаев приблизится к уровню 1 млн и станет убывать.
«При оптимистичном сценарии количество ежедневных новых случаев к 10 ноября снизится до 26,5 тыс., — добавил Виктор Захаров. — Количество активных случаев достигнет уровня 920 тыс. и начнет снижаться».
В основу нового подхода к прогнозированию, наряду с балансовой моделью, вошла и модель для оценки общего количества инфицированных, предложенная в СПбГУ ранее. Она построена на итеративном подходе: данные, на основании которых строятся прогнозы на две-три недели, обновляются в реальном времени.
Ранее прогноз, сделанный на основе новой модели, сбылся. В конце сентября команда Виктора Захарова предсказала скачок заболеваемости. Ученые сообщили, что к середине октября общее число болеющих вырастет до 700 тыс., а количество новых случаев заболевания составит 27 тыс. в сутки. Уже 11 октября число активных случаев составило 713 823 человека. Ранее, во время второго пика заболеваемости коронавирусом, максимальное число активных случаев было отмечено 8 января 2021 года и составило 563 754 человека.