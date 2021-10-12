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18:03 (мск), источник: Известия

Туроператоры назвали топ направлений отдыха на ноябрьские праздники

Рейтинг направлений для отдыха в праздничные дни ноября возглавили Турция и Египет. Кроме того, востребованы поездки на черноморское побережье в России и туры в Арабские Эмираты, рассказали «Известиям» операторы.

Источник: РИА "Новости"

Праздники в честь Дня народного единства в 2021 году будут длиться четыре дня — с 4 по 7 ноября. Пик продаж туров на эти даты наступает в середине октября, рассказали «Известиям» в пресс-службе туроператора Tui Россия.

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Самые популярные направления в компании на ноябрьские праздничные даты — Турция с долей 41%, Египет — с 30%, ОАЭ — с 12%, Россия — с 8% и Кипр — с 4%. Менее востребованы Куба, Мальдивы и Абхазия — у этих направлений по 1%.

«Спрос на отдых за границей в ноябре этого года выше примерно в полтора раза, чем в аналогичный период 2020-го года. При этом направления демонстрируют примерно одинаковую глубину продаж, что связано с намечающейся стабильностью по открытым странам», — отметили в пресс-службе туроператора.

У Tez Tour тоже востребованы Турция и Египет — в эти страны продано 30% и 47% туров соответственно. На третьем месте ОАЭ с долей в 16%, затем Мальдивы и Кипр. До пандемии, в 2019 году, топ направлений выглядел иначе: первое место с долей 55% занимал Китай, второе и третье — Турция и ОАЭ с количеством заявок на туры 14% и 12% соответственно.

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