10:28 (мск), источник: Life.ru
Опрос показал, на что готовы россияне ради карьеры
В исследовании приняло участие более 6000 человек из всех регионов страны.
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Каждый десятый россиянин готов соврать, чтобы достичь карьерных целей. Этот вариант выбрали 11% из числа участников исследования. Ещё 35% заявили, что готовы соврать, но будут ли это делать, зависит от ситуации.
Как пишет РИА «Новости», таковы результаты опроса, проведённого сервисом «Работа.ру». Из них также следует, что 45% респондентов признались в обмане начальства или коллег по работе. При этом 55% участников исследования заверили, что никогда не врали по рабочим вопросам.
Каждый десятый опрошенный (10%) врал по поводу срыва сроков выполнения работ. Ровно столько же признались, что скрывали плохое качество выполненной работы. 7% респондентов поделились, что лгали о причинах увольнения. Кроме того, 5% участников исследования отметили, что утаивали информацию о реальном уровне навыков. Ещё по 3% опрошенных указали, что скрывали служебный роман, нецелевое расходование средств работодателя или обман клиентов.