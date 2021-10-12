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10:28 (мск), источник: Life.ru

Опрос показал, на что готовы россияне ради карьеры

В исследовании приняло участие более 6000 человек из всех регионов страны.

Источник: Reuters

Каждый десятый россиянин готов соврать, чтобы достичь карьерных целей. Этот вариант выбрали 11% из числа участников исследования. Ещё 35% заявили, что готовы соврать, но будут ли это делать, зависит от ситуации.

Как пишет РИА «Новости», таковы результаты опроса, проведённого сервисом «Работа.ру». Из них также следует, что 45% респондентов признались в обмане начальства или коллег по работе. При этом 55% участников исследования заверили, что никогда не врали по рабочим вопросам.

Каждый десятый опрошенный (10%) врал по поводу срыва сроков выполнения работ. Ровно столько же признались, что скрывали плохое качество выполненной работы. 7% респондентов поделились, что лгали о причинах увольнения. Кроме того, 5% участников исследования отметили, что утаивали информацию о реальном уровне навыков. Ещё по 3% опрошенных указали, что скрывали служебный роман, нецелевое расходование средств работодателя или обман клиентов.

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