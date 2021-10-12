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12:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Крабы-мутанты поставили под угрозу рыболовство Британии

Мутация коричневых крабов поставила под угрозу рыболовство Британии. Изменения в организме ракообразных связали с подводными электрическими кабелями, пишет The Guardian.

Британские ученые нашли мутации у коричневых крабов из-за силовых кабелей под водой. Исследователи отметили, что электромагнитные поля вызывают биологические мутации, которые могут повлиять на миграционные привычки крабов.

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Доцент центра морской биологии и биоразнообразия университета Хериот-Ватт Аластер Линдон отметил, что самцы коричневых крабов мигрируют вверх по восточному побережью Шотландии. Однако километры подводных линий электропередач начали отвлекать крабов, заставляя тех оставаться на месте. По словам ученого, это может привести к тому, что на северо-востоке Шотландии крабов будет становиться все меньше, при этом они являются главным источником дохода рыболовов и основой местной экономики. Крабы также являются вторым по ценности уловом ракообразных в Британии и самым ценным уловом на островах.

Сотрудники британского центра исследовали около 60 коричневых крабов на морской станции St Abbs у границ Шотландии. Результаты показали, что высокий уровень электромагнитного излучения вызывает у крабов мутации в клетках крови. «Подводные кабели излучают электромагнитное поле. Когда сила излучения достигает 500 микротесл, что составляет около пяти процентов от силы магнитика на холодильнике, крабы притягиваются к нему и просто сидят неподвижно. Они не двигаются, значит, они не собирают пищу и не ищут себе пару. Изменение уровня активности также приводит к изменениям в метаболизме, крабы накапливают больше сахара и производят меньше необходимой молочной кислоты», — отметил Линдон. Такие процессы в организме угрожают привычной жизнедеятельности крабов и могут сделать их более восприимчивыми к бактериальным инфекциям.

На данный момент на побережье Шотландии планируют установку ветряных электростанций, которые потребуют подводной прокладки кабелей. Сотрудники центра заявили, что необходимы дальнейшие исследования, которые помогут сохранить популяцию коричневых крабов в Шотландии. Они указали, что справиться с проблемой можно путем закапывания кабелей в морское дно, однако такие работы потребуют больших денежных средств и усложнят обслуживание электростанций, а на некоторых участках моря они просто невозможны. Аластер Линдон также указал, что необходимо и дальше развивать «зеленые» технологии, делая их более безопасными для окружающей среды.

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