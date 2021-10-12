Россиянам рассказали о росте пенсий в 2022 году

Так, с 1 января следующего года проиндексируют страховые пенсии на 5,9%, с 1 апреля — социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%. При этом прожиточный минимум пенсионера в среднем по стране в 2022 году увеличится до 10 277 рублей, вместо 10 022 рублей в 2021 году.
С учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей.
С 1 февраля следующего также проиндексируют ежемесячные денежные выплаты на 5,8%. Размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3% в связи с ростом прожиточного минимума пенсионера, рассказала Финогенова.
С 2022 года также начнут выплачиваться накопительные пенсии женщинам 1967 года рождения. Размер выплат будет зависеть от размера взносов, направленных на финансирование накопительной пенсии, и от полученного инвестиционного дохода. Средний размер таких пенсий составит 2613 рублей.
Размер накопительной пенсии можно узнать через портал госуслуг. На сервисе заказывается выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного, если накопительная пенсия формировалась в ПФР.
Также информация доступна в личном кабинете НПФ, если пенсионные накопления были переведены из ПФР в негосударственный пенсионный фонд. Пенсионеры могут в том числе обратиться в МФЦ.
12 октября стало известно, что приоритетными законопроектами, которые Госдума рассмотрит во время осенней сессии, станут принятие федерального бюджета, повышение МРОТ, возврат незаконно изъятых пенсионных накоплений, продление дачной амнистии и продолжение конституционной реформы.
7 октября заведующий кафедрой государственного и муниципального управления ФБГОУ ВПО «Российский экономический университет» им. Г. В. Плеханова Руслан Абрамов напомнил о том, какие льготы положены пенсионерам. Они не платят налоги на имущество, будь то квартира, комната, жилой дом, гараж и иное имущество. Однако льготу можно получить только на один объект каждого вида. Государство также освобождает пенсионеров от уплаты налогов с некоторых доходов: например, с пенсий и социальных доплат к ним, а также с подарков от организаций.
30 сентября россиянам объяснили порядок получения выплат из пенсионных накоплений. Выплаты из пенсионных накоплений можно получить двумя способами — на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) или же через портал госуслуг.