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11:58 (мск), источник: Известия

Эксперт назвал сроки возможного одобрения «Спутника V» ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов. Об этом 12 октября рассказала старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

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Источник: Известия

По ее словам, есть юридические документы, которые должны подписать обе стороны. «Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция», — цитирует ее «РИА Новости».

Сваминатан уточнила, что сроки инспекций не известны. Но ВОЗ рассчитывает на скорое их прохождение. Экспертная группа ВОЗ может быть отправлена в РФ до конца года.

«Так что если документы будут подписаны в ближайшие пару дней, после чего оценка возобновится, то очень возможно, что инспекция также произойдет до конца года, и процесс может быть завершен», — заключила она.

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10 октября глава МИД России Сергей Лавров объяснил отсутствие договоренности о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса между РФ и ЕС целым рядом причин, в том числе предвзятым отношением к российским препаратам.

Отвечая на вопрос «Известий» о взаимном признании сертификатов, он напомнил, что президент РФ Владимир Путин давно призывал отказаться от патентной защиты для обеспечения более эффективной борьбы с коронавирусом.

8 октября посол Евросоюза (ЕС) в России Маркус Эдерер отметил, что процесс признания российской вакцины «Спутник V» тормозит то, что РФ откладывает проведение инспекции, запрашиваемой Европейским агентством лекарственных средств (EMA). По его словам, это технический, а не политический процесс.

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Днем ранее в ВОЗ заявили о скором возобновлении работы по признанию «Спутника V». Ранее «этот процесс был поставлен на паузу ввиду отсутствия определенных юридических процедур».

2 октября глава Минздрава Михаил Мурашко по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом сообщил, что все барьеры, препятствовавшие признанию организацией «Спутника V», устранены и для одобрения требуется лишь завершить некоторые административные процедуры.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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