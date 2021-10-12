Эксперт назвал сроки возможного одобрения «Спутника V» ВОЗ

По ее словам, есть юридические документы, которые должны подписать обе стороны. «Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция», — цитирует ее «РИА Новости».
Сваминатан уточнила, что сроки инспекций не известны. Но ВОЗ рассчитывает на скорое их прохождение. Экспертная группа ВОЗ может быть отправлена в РФ до конца года.
«Так что если документы будут подписаны в ближайшие пару дней, после чего оценка возобновится, то очень возможно, что инспекция также произойдет до конца года, и процесс может быть завершен», — заключила она.
10 октября глава МИД России Сергей Лавров объяснил отсутствие договоренности о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса между РФ и ЕС целым рядом причин, в том числе предвзятым отношением к российским препаратам.
Отвечая на вопрос «Известий» о взаимном признании сертификатов, он напомнил, что президент РФ Владимир Путин давно призывал отказаться от патентной защиты для обеспечения более эффективной борьбы с коронавирусом.
8 октября посол Евросоюза (ЕС) в России Маркус Эдерер отметил, что процесс признания российской вакцины «Спутник V» тормозит то, что РФ откладывает проведение инспекции, запрашиваемой Европейским агентством лекарственных средств (EMA). По его словам, это технический, а не политический процесс.
Днем ранее в ВОЗ заявили о скором возобновлении работы по признанию «Спутника V». Ранее «этот процесс был поставлен на паузу ввиду отсутствия определенных юридических процедур».
2 октября глава Минздрава Михаил Мурашко по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом сообщил, что все барьеры, препятствовавшие признанию организацией «Спутника V», устранены и для одобрения требуется лишь завершить некоторые административные процедуры.
В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».