ТАСС сообщил о допросе ректора Шанинки

С ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук (также известной как «Шанинка») Сергеем Зуевым проводятся следственные действия по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ее обвиняют в мошенничестве.
«После допроса следствие примет процессуальное решение», — заявил собеседник агентства.
В пресс-службе Московской высшей школы социальных и экономических наук сообщили РБК, что пока не комментируют информацию СМИ о задержании ректора Сергея Зуева. В пресс-службе уточнили, что «Шанинка» сотрудничает со следствием по делу Раковой. На момент публикации материала телефон Зуева был выключен.
Позже в «Шанинке» сообщили «Интерфаксу», что не могут подтвердить или опровергнуть задержание Зуева, отметив, что такой информации нет.
Адвокат Раковой Юлия Новичкова сообщила РБК, что не дает комментарии по этому делу.
РБК направил пресс-службу ГУ МВД России по Москве.