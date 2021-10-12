Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: открытие статуи Христа Спасителя в БразилииВсемирный день борьбы с артритом, первый фестиваль пива в Мюнхене, открытие статуи Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
7Названы семь мифов о яйцах: правда или ложь
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
14:26 (мск), источник: ТАСС

Попова видит тенденцию к росту заболеваемости ковидом во всех федеральных округах России

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Рост заболеваемости COVID-19 в России продолжается уже четыре недели, тенденция к дальнейшему увеличению сохраняется во всех федеральных округах России. Об этом во вторник сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Рост заболеваемости ковидом фиксируют в 77 регионах страны.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Мы видим четыре недели роста, и на 40-й неделе этот рост составил 13,8%. Тенденция к росту сегодня регистрируется во всех федеральных округах РФ, но 33% всех заболевавших за прошедшую неделю — это столичный регион и Санкт-Петербург. Это максимальный удельный вес», — сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Попова добавила, что рост заболеваемости ковидом фиксируется в 77 регионах России, в остальных ситуация остается стабильной.

«В фазе роста в эпидпроцессе 77 субъектов Российской Федерации, и стабильная ситуация остается в восьми, без динамики», — сказала она.

Число россиян, находящихся под наблюдением медиков из-за контакта с заболевшими ковидом, составляет почти 2,5 млн человек.
Читайте также
Мурашко указал на рост тяжелых случаев COVID-19 среди молодежи

«Мы поддерживаем высокий уровень работы в очагах в рамках эпидрасследований, под наблюдением сегодня находятся почти 2,5 млн контактных лиц. Работа в очагах усилена и меры по интенсивной работе в очагах сохраняются», — сказала Попова.

Вакцинация от COVID-19

Требования по вакцинации от коронавируса граждан, чья работа предполагает контакт с другими лицами, приняты в 38 регионах России, сообщила глава Роспотребнадзора.

«С целью повышения охвата вакцинации в 38 регионах приняты постановления главных государственных врачей, согласно общим решениям с губернаторами, о привлечении к прививкам категорий граждан, которые являются декретированными категориями — имеют большой контакт с лицами-потребителями различных услуг», — сказала она.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что полностью вакцинировались уже 43 млн человек в России — это почти треть населения страны. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России переболели ковидом более 7,8 млн человек. Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в стране необходимо провакцинировать не менее 80% населения.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, это более 90 млн человек, и достичь этот показатель удастся к 1 ноября 2021 года. При этом для достижения показателя необходимо успеть ревакцинировать более 7 млн человек, отмечала она.

 Связь работала до самого удара, последняя передача заканчивалась словами: "Прощайте. Погибаем"
После обыска бывшая чиновница скрылась в неизвестном направлении
Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции
Словенские фанаты избили россиян после матча отбора ЧМ-2022
Умер бывший официальный представитель СК Маркин
Минздрав заявил о росте доли тяжелых случаев с COVID-19
В Думе нашли должности для Певцова, Милонова и Майданова
Российские стендаперы извинились за шутку про осетинский пирог
Mail.ru Group сменит название на VK
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Авто
Как ездить на премиальном автомобиле и не тратиться на его покупку Пользоваться новым автомобилем премиум-класса и при этом не задумываться о его обслуживании и страховании — кто не мечтает о таком? Теперь стать обладателем автомобиля премиум-класса можно по подписке. Рассказываем, как это работает
Кино
Гузеева вышла на связь с поклонниками из больницы Телеведущая отметила, что заболевание серьезно подкосило ее здоровье
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Зеленский решил судьбу Крыма
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Пенсии в 2022 году: что ждет россиян
Неприятная новость для дачников: уже все решено
Леди
Гоген Солнцев развелся с пожилой женой Участник российских телешоу опубликовал в инстаграме свидетельство о разводе
Дом
Как выглядит квартира 39-летней Водонаевой (фото)
Где хранить бытовую химию
5 самых интересных DIY-идей для вашего интерьера из TikTok
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь