13:35 (мск), источник: Известия
Мурашко указал на рост тяжелых случаев COVID-19 среди молодежи
Молодость больше не является страховкой от тяжелой формы коронавируса, заявил 12 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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Он отметил, что среди всех заболевших 12−13% детей от шести до 17 лет.
«Мы видели пациентов, которые с тяжелыми осложнениями находятся в реанимации и до 30 лет. Молодой возраст, таким образом, сегодня не является страховкой от болезни и ее осложнений», — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Кроме того, как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост случаев коронавируса наблюдается в 77 из 85 регионов России.