Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Лава вулкана Кумбре-Вьеха образовала «новую землю» (видео) Дельта, образовавшаяся при входе лавы в океан, простирается на 36 гектаров
Фоторепортажи
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
13:35 (мск), источник: Известия

Мурашко указал на рост тяжелых случаев COVID-19 среди молодежи

Молодость больше не является страховкой от тяжелой формы коронавируса, заявил 12 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
13:52 (мск)Мурашко заявил о росте доли тяжелых пациентов с COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: Известия

Он отметил, что среди всех заболевших 12−13% детей от шести до 17 лет.

«Мы видели пациентов, которые с тяжелыми осложнениями находятся в реанимации и до 30 лет. Молодой возраст, таким образом, сегодня не является страховкой от болезни и ее осложнений», — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, рост случаев коронавируса наблюдается в 77 из 85 регионов России.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Устроить цену: производители масла уведомили о повышении стоимости
Мерное время: какие антиковидные нормы вводят в регионах
Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции
Министр заявил о росте доли тяжелых случаев с COVID-19
Словенские фанаты избили россиян после матча отбора ЧМ-2022
В октябре Юпитер и Сатурн сблизятся с Луной
Умер бывший официальный представитель СК Маркин
В России выявили рекордное число умерших от COVID за сутки
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Приезд Навальной в ФРГ вызвал шквал недовольства
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Авто
Как ездить на премиальном автомобиле и не тратиться на его покупку Пользоваться новым автомобилем премиум-класса и при этом не задумываться о его обслуживании и страховании — кто не мечтает о таком? Теперь стать обладателем автомобиля премиум-класса можно по подписке. Рассказываем, как это работает
Кино
Гузеева вышла на связь с поклонниками из больницы Телеведущая отметила, что заболевание серьезно подкосило ее здоровье
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Род. Комитет. 284
Ехать? Когда? 146
Задачка про переезд, какой вариант выбрать? 131
Бывшая жена моего мужа 120
Леди
Гоген Солнцев развелся с пожилой женой Участник российских телешоу опубликовал в инстаграме свидетельство о разводе
Дом
Как выглядит квартира 39-летней Водонаевой (фото)
Где хранить бытовую химию
5 самых интересных DIY-идей для вашего интерьера из TikTok
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь