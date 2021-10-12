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13:52 (мск), источник: Ведомости

Мурашко заявил о росте доли тяжелых пациентов с COVID-19

11% пациентов, госпитализированных с COVID-19, находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

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Источник: РИА "Новости"

«В структуре госпитализированных растет число пациентов в тяжелом состоянии — на сегодня их уже 11%», — сказал Мурашко. 235 тыс. коек из 250 тыс. заняты пациентами с коронавирусом.

По его словам, прирост заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю составил 16%, в 11 регионах — больше 30%. В регионах, где население летом сделало прививки, ситуация значительно стабильнее.
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Основная особенность этой волны заболеваемости — быстрый прирост числа заболевших и большое количество пациентов, у которых COVID-19 развивается «молниеносно» — в течение двух-трех дней они отправляются в реанимацию, объяснил министр.

12 октября в России зарегистрировали 28 190 случаев заражения коронавирусом — минимум с 8 октября. Также сегодня был установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса — 973 человека за сутки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее связал рост заболеваемости и смертности от коронавируса с низкими темпами вакцинации в стране. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что вводить локдаун в России не планируется.

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