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15:06 (мск), источник: Газета.Ру

«Лига безопасного интернета» заинтересовалась «Игрой в кальмара»

Неправительственная организация «Лига безопасного интернета» заинтересовалась южнокорейским сериалом «Игра в кальмара», передает издание «Подъем».

Источник: Газета.Ру

По словам представителей «Лиги», в организации ждут заключения экспертов-психологов о возможном пагубном влиянии шоу на подростков после жалоб родителей. «Они считают, что у некоторых зрителей, особенно молодежи, может возникнуть соблазн повторить сцены из “Игры в кальмара”. Даже при наличии возрастной маркировки эти сериалы все равно посмотрят дети. Вот этим вопросом и нужно заниматься», — поделились в цензурирующем органе.

«Игра в кальмара» — сериал о беспощадной игре на выживание с многомиллиардным призом. Проект бьет все рекорды по просмотрам, мемы по его мотивам заполонили соцсети — и даже конкуренты хвалят создателей драмы за смелость и оригинальность. Педагоги из разных стран уже жаловались на сцены жестоких убийств, которые дети начали разыгрывать в школе после просмотра шоу.

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