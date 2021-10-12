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15:33 (мск), источник: ТАСС

Роскосмос украсил ракету «Союз» под хохлому

Узоры нанесли на ракету в связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода.

Источник: «Роскосмос»

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Роскосмос нанес на ракету-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-18», символику в честь 800-летия Нижнего Новгорода и хохломские узоры. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном во вторник.

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«В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве госкорпорации “Роскосмос” с правительством Нижегородской области, на ракету-носитель нанесена символика празднования этого события», — говорится в сообщении. На фотографиях, опубликованных на сайте Роскосмоса, также видны наклейки с узорами хохломы, которая зародилась в одноименном селе, сегодня входящем в состав Нижегородской области.

Как уточнили в Роскосмосе, позже в том же монтажно-испытательном корпусе, где хранится «пакет» первой и второй ступени ракеты-носителя, в рамках подготовки к пуску был собран «пакет» «Союза-2.1б», который выведет на орбиту узловой модуль «Причал» в составе транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ».

«После завершения сборочных операций совместный расчет специалистов госкорпорации “Роскосмос” выполнил перекладку “пакета” на место хранения. Технологические мероприятия выполнены в монтажно-испытательном корпусе технического комплекса площадки № 31», — говорится в сообщении.

О «Причале»

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск узлового модуля запланирован на 24 ноября. По его словам, «Причал» позволит расширить возможности стыковок со станцией российских кораблей, в том числе нового лунного корабля «Орел».

Узловой модуль должен пристыковаться к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», который 29 июля причалил к МКС. Рогозин отмечал, что госкомиссия проанализирует возникшие при запуске модуля «Наука» проблемы и учтет их при осеннем запуске узлового модуля.

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