15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: итальянцы знали про Америку за 150 лет до Христофора Колумба
Новая информация появилась благодаря расшифровке старинных документов.
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Именно Христофор Колумб уже много веков считается первооткрывателем Америки. Новый Свет он открыл в 1492 году, когда достиг Карибских островов. Однако появляется все больше свидетельств того, что Колумб был далеко не первым европейцем, пересекшим Атлантику.
Ранее ученые нашли доказательства того, что в Америке задолго до Колумба побывали исландские викинги, но сведения об этих походах встречались лишь в Скандинавии и были очень отрывочными. Но теперь у ученых появились новые материалы, которые могут служить доказательствами того, что об Америке европейцы знали еще задолго до Колумба.
Итальянские ученые во главе с специалистом по латинской литературе профессором Паоло Кьеза детально изучили рукопись Cronica universalis миланского монаха-доминиканца Гальванеуса Фламмы, написанную им приблизительно в 1340-х годах в Генуе — родном городе Христофора Колумба. Эта рукопись была обнаружена в 2013 году, но до настоящего момента не была изучена.
В Cronica universalis ученые нашли много интересных и ранее неизвестных исторических фактов, но один из них по настоящему их поразил. В своей рукописи Фламма пишет о новой земле за океаном, которую называет Маркланд (именно так викинги называли остров Лабрадор). Согласно рукописи, эта земля является побережьем Атлантического океана.
Монах сообщает, что о существовании Нового Света он услышал от генуэзских моряков. В своих записях он также приводит некоторые описания этих заокеанских земель и отмечает, что они покрыты богатой растительностью и обитаемы. Согласно этому документу, получается, что на севере Италии еще в 1345 году, то есть за 150 лет до Христофора Колумба, знали о существовании Америки. В исторической летописи также упоминается информация о Гренландии.
По словам исследователя рукописи профессора Кьеза, сама личность монаха не вызывает никаких сомнений, так как сведения о нем есть в других исторических документах. Кроме того, Фламма имеет и другие исторические рукописи. Известно, что он был близок с несколькими влиятельными семьями, имеющими власть в самом городе Генуя, а также в Милане. Многие исторические факты монах получал от них — непосредственно из первых рук. К тому же он был достаточно любознательным и много общался с моряками и торговцами, имевшими контакты с жителями других городов и стран.
Сообщается, что Cronica universalis считается одной из его поздних работ, возможно, последней. Она осталась незавершенной и немного «размытой». Задумка автора была глобальной — он хотел собрать как можно более подробное описание истории всего мира, начиная от «Сотворения мира» до момента написания рукописи. Историки отмечают, что некоторые из описанных событий выглядят просто как слухи и не имеют исторического подтверждения, но в основном Фламма все-таки собрал неплохое историческое досье с интересными фактами.
Что же касается Америки, то монах описывает далекие заокеанские земли достаточно детально, а также рассказывает где узнал эти новости и что он считает выдумкой, а что реальностью. Историки, изучившие рукопись, считают, что о существовании Маркланда генуэзские моряки могли узнать от скандинавов или британцев, так как в то время город Генуя был мощным торгово-морским портом и подобные контакты были довольно распространенными.
По словам профессора Кьеза, он не видит причин не доверять автору рукописи и отмечает, что морские карты XIV века, составленные в Генуе и Каталонии, предлагают более продвинутое графическое представление севера, благодаря прямым контактам моряков и торговцев с этими регионами.
Тем не менее, ее планируют издать в ближайшее время в рамках научной и образовательной программы, продвигаемой Миланским университетом, чьи специалисты и проводили ее детальный анализ.
Выводы ученых были опубликованы в рецензируемом журнале Terrae Incognitae накануне Дня Колумба (11 октября), который также отмечается как День коренных народов во многих штатах США.
Екатерина Гура