15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нейросети восстановили уничтоженную картину Пабло Пикассо
Обнаженная девушка была закрашена самим художником и оставалась секретом много десятилетий.
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Британская компания Oxia Palus, которая использует современные технологии и искусственный интеллект для «воскрешения» утраченных произведений искусства, представила свою новую работу. Специалисты сумели восстановить секретную картину Пабло Пикассо, которая была им закрашена и находилась под другой работой «Завтрак слепого», написанной художником в 1903 году.
О том, что под основной картиной есть еще одно произведение, стало известно относительно недавно, когда оригинальное произведение просветили рентгеном. Тогда специалисты увидели под слоем красок очертания фигуры сидящей обнаженной женщины.
Специалисты компании решили восстановить утраченную картину. Для этого они использовали XRF-визуализацию и обработку изображений, чтобы выявить очертания скрытой картины, а затем обучили искусственный интеллект добавлять мазки в стиле Пикассо. Программа также сгенерировала корректные размеры портрета, и получившаяся картина была распечатана на холсте с помощью технологии 3D-печати.
Новая картина, получившая название «Одинокая скорчившаяся обнаженная», относится к «голубому периоду» Пикассо, и, по словам специалистов, художник не хотел ее закрашивать. Точно такая же фигура женщины появляется на картине Пикассо «Жизнь» и в ряде его эскизов, что позволяет предположить, что художнику был близок этот образ.
Специалисты поясняют, что в то время, когда Пикассо рисовал «Одинокую скорчившуюся обнаженную» и «Завтрак слепого», он был беден, а материалы для художников были дорогими, поэтому он, вероятно, закрасил предыдущую работу, чтобы сэкономить на холсте.
«Мы уверены, что Пикассо был бы счастлив узнать, что сокровище, которое он спрятал для будущих поколений, наконец раскрыто, спустя 48 лет после его смерти и 118 лет после того, как картина была спрятана», — говорится в заявлении Oxia Palus.
Тай Мерфи, специалист по Пикассо из лондонской фирмы Domos Art Advisors, занимающейся комплексной проверкой произведений искусства, сказал, что картина, созданная искусственным интеллектом, без сомнения очень похожа на «голубой период» Пикассо. Но при внимательном рассмотрении эксперт, вероятно, сможет распознать, что это не оригинал. Однако специалист выразил свое восхищение новыми технологиями и отметил, что дальнейшие разработки в области машинного обучения и 3D-печати должны сделать такую работу более точной.
Вернувшаяся к жизни картина Пикассо появится на выставке в Лондоне. Специалисты также выпустят цифровую копию картины, чтобы ее было можно выставлять онлайн или продать на цифровом аукционе в будущем.
Отметим, что компания Oxia Palus была основана Джорджем Канном и Энтони Бурачедом, двумя кандидатами на степень доктора философии в области машинного обучения в Университетском колледже Лондона (UCL). Вся команда проекта состоит из ученых и специалистов, работающих с искусственным интеллектом, а также экспертов по искусству, пишет CNN.
Екатерина Гура