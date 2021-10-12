Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: открытие статуи Христа Спасителя в БразилииВсемирный день борьбы с артритом, первый фестиваль пива в Мюнхене, открытие статуи Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
20Владимир Путин провел несколько дней отпуска в Сибири
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нейросети восстановили уничтоженную картину Пабло Пикассо

Обнаженная девушка была закрашена самим художником и оставалась секретом много десятилетий.

Британская компания Oxia Palus, которая использует современные технологии и искусственный интеллект для «воскрешения» утраченных произведений искусства, представила свою новую работу. Специалисты сумели восстановить секретную картину Пабло Пикассо, которая была им закрашена и находилась под другой работой «Завтрак слепого», написанной художником в 1903 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

О том, что под основной картиной есть еще одно произведение, стало известно относительно недавно, когда оригинальное произведение просветили рентгеном. Тогда специалисты увидели под слоем красок очертания фигуры сидящей обнаженной женщины.

Новость
Искусственный интеллект признал картину Рубенса подделкой

Специалисты компании решили восстановить утраченную картину. Для этого они использовали XRF-визуализацию и обработку изображений, чтобы выявить очертания скрытой картины, а затем обучили искусственный интеллект добавлять мазки в стиле Пикассо. Программа также сгенерировала корректные размеры портрета, и получившаяся картина была распечатана на холсте с помощью технологии 3D-печати.

Новая картина, получившая название «Одинокая скорчившаяся обнаженная», относится к «голубому периоду» Пикассо, и, по словам специалистов, художник не хотел ее закрашивать. Точно такая же фигура женщины появляется на картине Пикассо «Жизнь» и в ряде его эскизов, что позволяет предположить, что художнику был близок этот образ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Специалисты поясняют, что в то время, когда Пикассо рисовал «Одинокую скорчившуюся обнаженную» и «Завтрак слепого», он был беден, а материалы для художников были дорогими, поэтому он, вероятно, закрасил предыдущую работу, чтобы сэкономить на холсте.

«Мы уверены, что Пикассо был бы счастлив узнать, что сокровище, которое он спрятал для будущих поколений, наконец раскрыто, спустя 48 лет после его смерти и 118 лет после того, как картина была спрятана», — говорится в заявлении Oxia Palus.

Новость
Искусственный интеллект восстановил недостающие части картины Рембрандта

Тай Мерфи, специалист по Пикассо из лондонской фирмы Domos Art Advisors, занимающейся комплексной проверкой произведений искусства, сказал, что картина, созданная искусственным интеллектом, без сомнения очень похожа на «голубой период» Пикассо. Но при внимательном рассмотрении эксперт, вероятно, сможет распознать, что это не оригинал. Однако специалист выразил свое восхищение новыми технологиями и отметил, что дальнейшие разработки в области машинного обучения и 3D-печати должны сделать такую работу более точной.

Вернувшаяся к жизни картина Пикассо появится на выставке в Лондоне. Специалисты также выпустят цифровую копию картины, чтобы ее было можно выставлять онлайн или продать на цифровом аукционе в будущем.

Отметим, что компания Oxia Palus была основана Джорджем Канном и Энтони Бурачедом, двумя кандидатами на степень доктора философии в области машинного обучения в Университетском колледже Лондона (UCL). Вся команда проекта состоит из ученых и специалистов, работающих с искусственным интеллектом, а также экспертов по искусству, пишет CNN.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
В МИДе рассказали, что получили в обмен на визит Нуланд в Россию
Путин назвал главного врага российского общества
Словенские фанаты избили россиян после матча отбора ЧМ-2022
Умер бывший официальный представитель СК Маркин
В США освободили оленя, носившего два года на шее автопокрышку
На Юкатане нашли заросли со 120-тысячелетней историей
Путин поручил отразить в бюджете все инициативы «Единой России»
Здоровье
Раскрыта тайна зубов мудрости Ученые объяснили, почему «восьмерки» прорезываются так поздно.
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Горячие темы на Авто
А че за бардак в этой стране ? 266
Нобелевский лауреат мира Дмитрий Муратов 246
Кого обменяли на Нуланд? 229
Хаюшки,уважаемые! ) Хочу порадовать 149
Кино
Гузеева вышла на связь с поклонниками из больницы Телеведущая отметила, что заболевание серьезно подкосило ее здоровье
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Картинки 471
Такое поведение норма или намеренное оскорбление? 449
Ребёнок боится музыкальных занятий 432
Апокалипсис, с известными параметрами 368
Леди
Гоген Солнцев развелся с пожилой женой Участник российских телешоу опубликовал в инстаграме свидетельство о разводе
Дом
Как выглядит квартира 39-летней Водонаевой (фото)
Где хранить бытовую химию
5 самых интересных DIY-идей для вашего интерьера из TikTok
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь