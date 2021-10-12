Оленя в США освободили от покрышки на шее. Он ходил с ней два года

Для освобождения оленя от ненужного груза его на некоторое время усыпили. Животному также пришлось срезать рога.
Снять ее было непросто. Мы бы, конечно, предпочли разрезать шину и рога не трогать.
Скотт МердокСотрудник управления парков и лесов Колорадо
Он объяснил, что сотрудники не смогли перерезать металлические нити в покрышке. «К счастью, шина сидела на шее оленя не так плотно, так что нам удалось ее сдвинуть», — говорит Мердок.
О том, каким образом покрышка оказалась у животного на шее, не сообщается.
Снять шину с шеи животного удалось с четвертого раза: на этой неделе Мердок приближался к оленю, но не смог улучить момент, чтобы выстрелить в него шприцом со снотворным. «В этот вечер я подходил на нужное расстояние несколько раз, но мне мешали другие олени или ветки деревьев. Только перед самым наступлением темноты все сложилось, как нужно, и я смог выстрелить снотворным. Как только я в него попал, другие олени побежали в заросли», — объясняет сотрудник администрации.
По его словам, за два года в шине накопилось немало шишек и грязи, так что оленю приходилось постоянно таскать на себе немалый вес. Несмотря на это, состояние здоровья животного оставалось хорошим. «Я на самом деле очень удивился, когда понял, что он в очень хорошей форме», — рассказывает Мердок.
Вес оленя составляет более 270 кг, ему четыре с половиной года.
Животное впервые было обнаружено с шиной на шее в июле 2019 года.
С тех пор специалисты неоднократно пытались освободить его, но каждую зиму животное надолго скрывалось в неизвестном направлении.
По словам Мердока, в этот раз ему удалось приблизиться на нужное расстояние, потому что в этот период у оленей наступает период спаривания. «Зимой мы о нем ничего не слышали, — говорит сотрудник. — Весной мы его периодически замечали в небольшом стаде холостяков. Из-за сезона спаривания он стал намного лучше заметен».