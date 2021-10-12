16:35 (мск), источник: Life.ru
Екатерина Мизулина опровергла информацию о проверке сериала «Игра в кальмара»
Новым проектом Netflix занимаются психологи, однако никаких заключений они пока не присылали, заметила директор Лиги безопасного интернета.
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Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина опровергла проверку в отношении сериала Netflix «Игра в кальмара» в связи с якобы пагубным влиянием на подростков. Об этом она написала в телеграм-канале.
«Друзья, не приписывайте нам несуществующий функционал, “проверкой” могут заниматься только правоохранительные органы и Роскомнадзор. А мы к ним не обращались по вопросу сериала “Игра в кальмара”», — сказано в записи.
При этом она заметила, что если такой запрос есть, то в организации его обдумают. По словам Мизулиной, пока сериал смотрят психологи, никакие материалы они не присылали. Более важным вопросом эксперт обозначила обсуждение с онлайн-кинотеатрами возможности ограничения доступа несовершеннолетним пользователям к просмотру фильмов с рейтингом 18+, хотя и предположила, что это невозможно.