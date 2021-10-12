16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Великобритании установил рекорд, посетив 51 паб за сутки
В каждом из них он получил напиток.
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Мэтт Эллис из Сент-Неотса в Англии узнал, что в Книге рекордов Гиннесса нет записи о наибольшем количестве баров и пабов, посещенных за сутки, и решил стать «первопроходцем».
Представители книги, фиксирующие рекорды, предложили ему преодолеть рубеж в 50 заведений, сообщает UPI. Обязательным условием были свидетели посещения бара и выпитый напиток весом не менее 100 граммов в каждом из заведений. Мужчина согласился.
Эллис превзошел все ожидания комиссии, справившись с заданием всего за 8 часов 52 минуты 37 секунд. За это время он посетил 51 британский паб.
Запись о рекорде уже внесена в Книгу рекордов Гиннесса.
Анна Лысенко