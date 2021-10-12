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18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотоловушка в Хабаровском крае зафиксировала тигриный рекорд (видео)

Это самое северное место встречи с тигром.

Фотограф дикой природы Михаил Коростелев, наблюдая за гренландскими китами в бухте Врангеля на севере Хабаровского края, установил в тайге фотоловушки, чтобы снимать местных диких животных. Камеры он смог проверить лишь в начале октября, когда фотоловушки забрал его товарищ и гид Григорий Цидулко.

Просматривая записи, они очень удивились, обнаружив на видео взрослого амурского тигра. Дело в том, что ареал этих животных находится на 450 километров южнее, и встретить в этих местах тигра никто не ожидал.

По словам специалистов, фотоловушка зафиксировала настоящий рекорд — самое северное место встречи с тигром. Предыдущий «северный тигр» был зафиксирован учеными еще в 1999 году, но и тогда он встретился на несколько десятков километров южнее.

Екатерина Гура

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