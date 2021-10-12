Британская газета извинилась за статью о краже формулы для «Спутника V»

Как сообщила Daily Express, в её статье, опубликованной 11 октября, ложно утверждалось, что «Россия скопировала формулу вакцины AstraZeneca и использовала её для создания собственного препарата».
До нас дошла информация о том, что это (сообщение о краже вакцины) было ложью, поскольку информация о создателе вакцины “Спутник V” — Национальном исследовательском центре им. Гамалеи — общеизвестна. В нашей статье также содержалась ложная информация. В качестве извинения мы вносим ясность в этот вопрос и публикуем заявление РФПИ.
Далее газета привела текст российского фонда, в котором указано, что вакцины Центра им. Гамалеи и AstraZeneca созданы по разным технологиям. Для разработки «Спутника V» российские исследователи задействовали платформу аденовирусного вектора человека, которую они ранее в течение нескольких лет использовали для вакцины от вируса Эболы и от ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Вакцина AstraZeneca же основана на платформе аденовирусного вектора шимпанзе, а не человека, объяснили в РФПИ.
Первым информацию о «краже вакцины» опубликовал британский таблоид The Sun. Со ссылкой на неназванного сотрудника британской контрразведки MI5 газета сообщила, что российский шпион похитил формулу вакцины от коронавируса у AstraZeneca. После этого якобы на основе похищенных данных российские учёные создали «аналогичный препарат».
Комментируя эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что газета The Sun — «очень известная, глубоко ненаучная газета».
Впоследствии The Sun добавила к своему материалу цитаты из заявления РФПИ, но называть сведения о «краже» ложными не стала.