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21:42 (мск), источник: Секрет Фирмы

Британская газета извинилась за статью о краже формулы для «Спутника V»

Британская газета Daily Express извинилась за свою статью о том, что российские шпионы якобы украли формулу вакцины «Спутник V» у англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Заметка основывалась на материале другого британского таблоида — The Sun. Это издание не стало извиняться, но добавило в свой текст заявление представителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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Источник: Reuters

Как сообщила Daily Express, в её статье, опубликованной 11 октября, ложно утверждалось, что «Россия скопировала формулу вакцины AstraZeneca и использовала её для создания собственного препарата».

До нас дошла информация о том, что это (сообщение о краже вакцины) было ложью, поскольку информация о создателе вакцины “Спутник V” — Национальном исследовательском центре им. Гамалеи — общеизвестна. В нашей статье также содержалась ложная информация. В качестве извинения мы вносим ясность в этот вопрос и публикуем заявление РФПИ.
Daily Express

Далее газета привела текст российского фонда, в котором указано, что вакцины Центра им. Гамалеи и AstraZeneca созданы по разным технологиям. Для разработки «Спутника V» российские исследователи задействовали платформу аденовирусного вектора человека, которую они ранее в течение нескольких лет использовали для вакцины от вируса Эболы и от ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Вакцина AstraZeneca же основана на платформе аденовирусного вектора шимпанзе, а не человека, объяснили в РФПИ.

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Первым информацию о «краже вакцины» опубликовал британский таблоид The Sun. Со ссылкой на неназванного сотрудника британской контрразведки MI5 газета сообщила, что российский шпион похитил формулу вакцины от коронавируса у AstraZeneca. После этого якобы на основе похищенных данных российские учёные создали «аналогичный препарат».

Комментируя эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что газета The Sun — «очень известная, глубоко ненаучная газета».

Впоследствии The Sun добавила к своему материалу цитаты из заявления РФПИ, но называть сведения о «краже» ложными не стала.

Даниил Фарниев

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