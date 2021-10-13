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01:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Роспотребнадзор назвал условие перевода школьников на дистанционное обучение

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие перевода школьников на дистанционное обучение. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, это необходимо, если в классе по причине болезни отсутствуют свыше 20 процентов детей. «Если в классе больше 20 процентов отсутствуют по причине болезни, то, конечно, это очаг, и эти дети должны находиться дома», — заявила глава ведомства.

Ранее Попова заявила, что в российских городах усилили контроль за соблюдением масочного режима. Кроме того, в 64 субъектах введены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, а в десятках регионов внедрили систему QR-кодов.

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