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03:28 (мск), источник: Известия

Вакцинация от гриппа не снижает тяжесть течения COVID-19

Вакцинация от гриппа не снижает тяжесть течения COVID-19, так как это два разных вируса, и соответственно, для защиты требуется два разных препарата. Об этом «Известиям» заявил руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Центра им. Гамалеи Виктор Зуев.

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Источник: РИА "Новости"

«При вакцинации в организм человека вводят антитела, и иммунная реакция формируется на тот антиген, который ввели, — подчеркнул эксперт. — Если человек был привит от гриппа, едва ли коронавирусное заражение будет протекать легче, это же разные антигены. Не думаю, что добавление в организм антител против гриппа будет облегчать течение болезни коронавируса».

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Виктор Зуев отметил, что в том числе по этой причине весь мир с таким вниманием наблюдает за тем, какие новые штаммы коронавируса появляются. Необходимо убедиться, работают ли против них существующие вакцины, созданные под определенные варианты вирусов.

«У каждого нового штамма что-то усиливается. Дельта-штамм, например, более патогенный, чем штамм “Альфа”, который появился в конце 2019 года. Поэтому все мы вздохнули с облегчением, когда наш директор (глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. — Ред.) заявил, что “Спутник V” эффективен против штамма “Дельта”, — уточнил эксперт.

Вирусолог также отметил, что после прививки от гриппа рекомендует подождать как минимум две-три недели, прежде чем вакцинироваться от коронавируса. Последствия единовременного введения обеих вакцин еще изучаются.

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